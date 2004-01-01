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    Professional TV

    49HFL7011T/12
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      Professional TV

      49HFL7011T/12

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Professional TV

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Professional TV

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı, daha seksi ve daha hızlı Professional TV ile konuklarınızı büyüleyin. Ambilight ile dikkatlerini çekin, Android™ ile etkileşimi hızlandırın, son teknoloji bağlantı ve uzaktan yönetim özelliklerinin keyfini çıkarın.

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        Gücünü Android™ ve Ambilight'tan alır

        • 49 inç Signature
        • Gücünü Android™'den alır
        • 4K Ultra HD
        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

        4K UltraHD: Etkileyici ve canlı bir izleme deneyimi sizi bekliyor

        4K UltraHD ile ultra net ve etkileyici bir izleme deneyimi sizi bekliyor. Göz alıcı bir netlik seviyesine, canlı renklere ve Full HD'nin dört katı çözünürlüğe sahip bu cihaz, tam anlamıyla yeni bir dünyaya açılan penceredir.

        Ambilight: Etkileyici ve göz alıcı bir izleme deneyimi

        Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının kenarlarından TV'nizin etrafındaki duvara yumuşak bir ışık yansıtarak ekranınızın daha geniş ve izleme deneyiminin daha sürükleyici olmasını sağlar. Işığın rengi TV'deki görüntüye göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum sağlayan işlev sayesinde ışığın rengi duvarınızın renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle mükemmel şekilde ayarlanır. Ambilight ayarlarını tercihlerinize göre uyarlayarak Ambilight deneyiminizi özelleştirin.

        Android: daha hızlı, daha zengin ve daha eğlenceli bir TV deneyimi

        Android ile Professional TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel otel hizmetlerine, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanağın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamanızı sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.

        Özel otel hizmetleri sunan gelişmiş uygulamalar

        Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          49  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          123  cm
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Pixel Precise UltraHD
          • Perfect Natural Motion
          • 800 Hz Perfect Motion Rate
          • Micro Dimming Pro
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160p
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Geniş Renk Dizisi ekran
          %85 NTSC Renk Gamı

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Radyo
          • Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
          • T2 HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          USB, LAN
          • HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar
          • Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
          HDMI 1/2
          60 Hz'de 3840x2160p değerine kadar
          HDMI 3/4
          30 Hz'de 3840x2160p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (2160p60 değerine kadar)
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast

        • Android TV

          İS
          Android™ 5.1 (Lollipop)
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Özellikler

          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Now&Next
          • MHEG
          • Teletext
          • HbbTV
          • Altyazılar
          Yerel kumanda
          Joystick

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Zamanlayıcı
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          • Görüntü Tarzı
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Uygulamalar
          • Uygulama Kontrolü
          • Bulut Tabanlı Uygulamalar
          • Android Uygulamaları
          • Philips TV Remote Uygulaması
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          • IPTV Sistemi
          • Özel Uygulamalar
          • Konum Adı (Geonames ID)
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF/IP üzerinden
          CMND&Kontrol
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
          • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • CMND&Oluştur
          • TV Grup yönetimi
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Entegre hizmetler
          5 Günlük Hava Durumu Tahmini
          Etkileşimli DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • Güvenli ortam
          Gelir elde etme
          MyChoice
          Diller
          Konuk dil kontrolü
          Uzaktan Kumanda
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Konulu listeler

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • VP9
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          • ASS
          Resim formatları desteği
          JPG

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          45  W
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Hoparlörler
          • 2,1
          • Ön ve Arka Çıkış
          Ses Özellikleri
          • DTS Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt;0,4W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          86  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Yıllık enerji tüketimi
          125  kW·s

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Dönebilen Masaüstü standı
          • 2x AAA pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          • Uzaktan Kumanda 22AV1505B/12
          İsteğe bağlı
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV9573A
          • Bluetooth RC 22AV1507A/12

        • Kablosuz Bağlanabilirlik

          Kablosuz LAN
          802.11 ac
          Bluetooth
          • 4,0
          • HID Gamepad Uyumlu
          • Çok kanallı
          • Kablosuz Ses (Kulaklığı)
          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Alt Bağlantı

          HDMI1
          HDMI 2.0
          Anten
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          USB1
          USB 2.0
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Yan Bağlantı

          USB2
          USB 2.0
          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3.2
          USB3
          USB 3.0
          HDMI3
          HDMI 1.4
          HDMI4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak

        • Arka Bağlantı

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          Harici güç
          • 12 V/15 W
          • Mini Jak
          Harici Kontrol
          RJ-48

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          LAN
          LAN'da uyanma
          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • DVI (tüm bağlantı noktaları)
          • MHL 2.0 (HDMI4)

        • Tasarım

          Renk
          Koyu Gri
          Özellikler
          • Alüminyum çerçeve
          • 3 Taraflı Ambilight

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          14,5  kg
          Set Genişliği
          1094  mm
          Set genişliği (stant ile)
          1094  mm
          Duvara montaja uyumlu
          • 200 x 200 mm
          • M6
          Set Yüksekliği
          661  mm
          Set Derinliği
          20/40/45  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          709  mm
          Set derinliği (stant ile)
          205  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          18,5  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

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            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
            • Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

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