  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Hospitality TV

    49HFL5011T/12
    • Yenilikçi deneyim Yenilikçi deneyim Yenilikçi deneyim
      -{discount-value}

      Hospitality TV

      49HFL5011T/12

      Yenilikçi deneyim

      Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hospitality TV

      Yenilikçi deneyim

      Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

      Yenilikçi deneyim

      Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hospitality TV

      Yenilikçi deneyim

      Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Eşleşmemiş

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Hospitality TV

        Hospitality TV

        Toplam:

        Yenilikçi deneyim

        Gücünü Android™'den alır

        • 49 inç Mediasuite
        • Gücünü Android™'den alır
        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Android: daha hızlı, daha zengin ve daha eğlenceli bir TV deneyimi

        Android ile Hospitality TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel konuksever hizmetlere, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanağın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamanızı sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.

        Özel otel hizmetleri sunan gelişmiş uygulamalar

        Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Üstün konuk kontrolü için Philips TV Remote Uygulaması

        Uzaktan kumandayı kullanmak istemiyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki Philips TV Remote Uygulamasını kullanın, görüntülemek istediğiniz uygulamaları seçin ve SmartInfo'ya erişin. iOS ve Android cihazlarda ücretsiz indirme mevcuttur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED Full HD
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          123  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          49  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Parlaklık
          300  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü geliştirme
          • 200 Hz Perfect Motion Rate
          • Pixel Plus HD

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          16 (2x8)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Gümüş

        • Android TV

          Bellek boyutu(Flash)
          8 GB
          İS
          Android™ 5.1 (Lollipop)

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL

        • Kablosuz Bağlanabilirlik

          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast
          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n
          Bluetooth
          • 4,0
          • HID Gamepad Uyumlu
          • Çok kanallı
          • Kablosuz Ses (Kulaklığı)

        • Arka Bağlantı

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          Harici Kontrol
          RJ-48
          Harici güç
          • 12 V/15 W
          • Mini Jak

        • Alt Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI1
          HDMI 1.4
          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3.2
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          HDMI3
          HDMI 1.4
          HDMI4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          USB2
          USB 3.0
          USB3
          USB 2.0

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          HDMI
          • ARC (tüm bağlantı noktaları)
          • DVI (tüm bağlantı noktaları)
          • MHL 2.0 (HDMI4)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          LAN
          LAN'da uyanma
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Now&Next
          • MHEG
          • Teletekst
          • HbbTV
          • Altyazılar
          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Yerel kumanda
          Joystick

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          CMND&Kontrol
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
          • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • CMND&Oluştur
          • TV Grup yönetimi
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          • IPTV Sistemi
          • Özel Uygulamalar
          • Konum Adı (Geonames ID)
          Uygulamalar
          • Uygulama Kontrolü
          • Bulut Tabanlı Uygulamalar
          • Android Uygulamaları
          • Philips TV Remote Uygulaması
          Entegre hizmetler
          5 Günlük Hava Durumu Tahmini
          Gelir elde etme
          MyChoice
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF/IP üzerinden
          Zamanlayıcı
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          Diller
          Konuk dil kontrolü
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Konulu listeler
          Etkileşimli DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • Güvenli ortam
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          • Görüntü Tarzı
          Uzaktan Kumanda
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          • USB
          • LAN
          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          • ASS
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Resim formatları desteği
          JPG
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Dönebilen Masaüstü standı
          • 2x AAA pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          • Uzaktan Kumanda 22AV1505B/12
          İsteğe bağlı
          • Harici Saat 22AV1120C/00
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV9573A
          • Bluetooth RC 22AV1507A/12

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          50  W
          Yıllık enerji tüketimi
          79  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,4W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1099  mm
          Set Yüksekliği
          632  mm
          Set Derinliği
          66/79  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1099  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          694  mm
          Set derinliği (stand ile)
          250  mm
          Ürün ağırlığı
          12,4  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          13,9  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • 400 x 200 mm
          • M6

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
            • Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.