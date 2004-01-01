Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü stand
- Garanti belgesi
Zevkli özelliklerle
Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zevkli özelliklerle
Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.
Zevkli özelliklerle
Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zevkli özelliklerle
Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.
Hospitality TV
Toplam:
TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.
Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.
Yönetici, joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Tuner/Alım/İletim
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Ses
Güç
Aksesuarlar
Yan Bağlantı
Arka Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Tasarım
Boyutlar
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