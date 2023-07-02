Her zamankinden daha sürükleyici. Ambilight TV.

Yeni nesil Ambilight ile ekranın arkasında bulunan LED'ler; daha ayrıntılı, daha iyi tanımlanmış ve içerikle her zamankinden daha uyumlu renkli bir ışık halesiyle sizi içine çekiyor! Ayrıca, Ambilight ile harika görünen Aurora işleviyle oluşturulmuş görüntü ve video koleksiyonuyla boş bir ekranı canlandırabilirsiniz.