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    OLED

    4K Ambilight TV

    48OLED848/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her açıdan. Mükemmel. Her açıdan. Mükemmel. Her açıdan. Mükemmel.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 195.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      48OLED848/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Her açıdan. Mükemmel.

      Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her açıdan. Mükemmel.

      Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün

      Her açıdan. Mükemmel.

      Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her açıdan. Mükemmel.

      Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün

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        OLED

        4K Ambilight TV

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        Her açıdan. Mükemmel.

        4K Ambilight TV

        • 121 cm (48 inç) Ambilight TV
        • P5 AI perfect görüntü motoru
        • Dolby Atmos ses kalitesi
        • Google TV™
        Her zamankinden daha sürükleyici. Ambilight TV.

        Her zamankinden daha sürükleyici. Ambilight TV.

        Yeni nesil Ambilight ile ekranın arkasında bulunan LED'ler; daha ayrıntılı, daha iyi tanımlanmış ve içerikle her zamankinden daha uyumlu renkli bir ışık halesiyle sizi içine çekiyor! Ayrıca, Ambilight ile harika görünen Aurora işleviyle oluşturulmuş görüntü ve video koleksiyonuyla boş bir ekranı canlandırabilirsiniz.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Parlak OLED ekran. İyi aydınlatılmış bir odada bile her ayrıntıyı görün.

        Parlak OLED ekran. İyi aydınlatılmış bir odada bile her ayrıntıyı görün.

        4K (UHD) OLED Ambilight TV'nizin parlak paneli ve gerçekçi görüntüsü sayesinde ekranı gri değil yoğun siyahlar kaplar ve gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilirsiniz. Görüntüler belirli bir açıdan izlense bile harika görünür. Odanızın ışıklarını kısma ihtiyacı hissetmezsiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.

        Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

        Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

        Saten krom dönebilen stand yerleştirmeyi kolaylaştırırken koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım gerçek bir stil hissi sunar. TV ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton, basılı malzemelerimizde ise geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmaktadır.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

        Sınırsız oyun oynayın ve OLED'in gerçekçiliğine kapılın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, son derece rahat doğal hareketler ve muhteşem grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanır. Ambilight'ın oyun modu daha da heyecanlı anlar yaşatır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basarak film ve şovlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar üzerinden kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

        Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler.

        Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları yalnızca sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Özellikleri
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • Oyun Modu
          • Ambilight Müzik
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
          • Ambilight Başlangıç Animasyonu
          Ambilight Versiyonu
          yeni nesil 3 taraflı

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          48  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          121  cm
          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          120  Hz
          Fotoğraf motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu
          • CalMAN Ready
          • IMAX enhanced modu
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • Film yapımcısı modu
          • HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 576p - 50 Hz
          • 640x480 - 60 Hz
          • 720p - 50 Hz, 60 Hz
          • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • ,60 Hz,100 Hz,120 Hz.
          • 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz
          • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • , 60 Hz,100 Hz,120 Hz.

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Var
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Var

        • Android TV

          İS
          Google TV™
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • Apple TV
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • YouTube Music
          • Ambilight Aurora
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          Oyun bulutu
          Geforce Now

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Ses

          Ses
          • 2.1 Kanal
          • Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
          Hoparlör yapılandırması
          10 Wx4 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
          Codec
          • Dolby Digital MS12 V2.6.1
          • DTS:X
          • Dolby Atmos
          • AC-4
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          • Oda Kalibrasyonu

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          3
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          • Uydu Konektörü
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          • Maks. 48 Gbps veri hızı
          EasyLink 2.0
          • Philips TV/SB için HDMI-CEC
          • TV arayüzü üzerinden harici ayar

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
          • 4K 120 Hz'ye kadar
          Oyun
          • ALLM
          • AMD FreeSync Premium
          • Dolby Vision Oyun
          • HDMI VRR
          • HGiG
          • Nvidia G-Sync uyumlu
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • HLG
          • UHDA

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1524725
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          66  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          69  Kwh/1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          2,0  W
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,3 W'tan daha az
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Eco modu
          • Işık sensörü

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Masa üstü stant
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Metal kaplama çerçeve
          Stant tasarımı
          Saten krom EVO standı

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1070,0  mm
          Set Yüksekliği
          618,0  mm
          Set Derinliği
          68,0  mm
          Ürün ağırlığı
          13,9  kg
          Set genişliği (stant ile)
          1070.0  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          684.0  mm
          Set derinliği (stant ile)
          230.0  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          17.3  kg
          Kutu genişliği
          1214.0  mm
          Kutu yüksekliği
          800.0  mm
          Kutu derinliği
          150.0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          20,1  kg
          Stant genişliği
          450.0  mm
          Stant yüksekliği
          70.0  mm
          Stant derinliği
          230.0  mm
          TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği
          70.0  mm
          Duvara montaja uyumlu
          300 x 300 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Masa üstü stand
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

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            Yorumlar

            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Philips OLED TV panellerinin titreşimsiz görüntü sunduğu ve ekranlarının rahatsız edici parlama göstermediği UL tarafından onaylanmıştır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
            • Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. YouTube, OK Google ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

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