Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Masa üstü stand
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
İzlediğin her şeyde. Oynadığın her oyunda.
En uygun fiyatlı OLED TV'miz, sevdiğiniz her şeye daha da yaklaşmanızı sağlar. Gerçekçi görüntü, Dolby Atmos ses ve Ambilight'ın etkileyici halesi; her gösteri, film ve oyun için sinema boyutunda bir heyecan yaratır. Hem de oturma odanızda. Tüm faydaları görün
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İzlediğin her şeyde. Oynadığın her oyunda.
En uygun fiyatlı OLED TV'miz, sevdiğiniz her şeye daha da yaklaşmanızı sağlar. Gerçekçi görüntü, Dolby Atmos ses ve Ambilight'ın etkileyici halesi; her gösteri, film ve oyun için sinema boyutunda bir heyecan yaratır. Hem de oturma odanızda. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, ekranın arkasında bulunan LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz programlar, filmler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
4K (UHD) OLED Ambilight TV'nizin gerçekçi görüntüleri geniş bir açıdan izlense bile harika görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilirsiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
İlk kullanımdan itibaren harika, net TV sesi elde edersiniz. Daha fazlasını istediğiniz zaman ise DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.
Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basarak film ve şovlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar üzerinden kontrol etmesini isteyebilirsiniz.
Sınırsız oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kapılın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi ve son derece rahat doğal hareketlerle yeni nesil oyun ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanıyor. Ambilight'ın oyun modu daha da heyecanlı anlar yaşatır.
Neredeyse çerçevesiz ekran, ince saten krom ayaklar üzerinde süzülüyor gibi görünür ve TV'ye şık bir görünüm kazandırır. Ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton, basılı malzemelerimizde de geri dönüştürülmüş kağıt kullanır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Android TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
İşleme
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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