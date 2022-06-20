Kutudaki diğer öğeler
- 2 x AAA Pil
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü stand
İzleyin. Oynayın. Kendinizi Kaptırın.
En uygun fiyatlı OLED TV'mizden istediğiniz gerçeğe yakın görüntü. Aksiyonun zirvesinde olmanızı sağlayan hızlı oyun deneyimi. Diziler, filmler ve daha fazlası için heyecan verici ses. Sevdiğiniz her içerik, etkileyici Ambilight ile daha iyi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzleyin. Oynayın. Kendinizi Kaptırın.
En uygun fiyatlı OLED TV'mizden istediğiniz gerçeğe yakın görüntü. Aksiyonun zirvesinde olmanızı sağlayan hızlı oyun deneyimi. Diziler, filmler ve daha fazlası için heyecan verici ses. Sevdiğiniz her içerik, etkileyici Ambilight ile daha iyi. Tüm faydaları görün
İzleyin. Oynayın. Kendinizi Kaptırın.
En uygun fiyatlı OLED TV'mizden istediğiniz gerçeğe yakın görüntü. Aksiyonun zirvesinde olmanızı sağlayan hızlı oyun deneyimi. Diziler, filmler ve daha fazlası için heyecan verici ses. Sevdiğiniz her içerik, etkileyici Ambilight ile daha iyi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İzleyin. Oynayın. Kendinizi Kaptırın.
En uygun fiyatlı OLED TV'mizden istediğiniz gerçeğe yakın görüntü. Aksiyonun zirvesinde olmanızı sağlayan hızlı oyun deneyimi. Diziler, filmler ve daha fazlası için heyecan verici ses. Sevdiğiniz her içerik, etkileyici Ambilight ile daha iyi. Tüm faydaları görün
4K UHD OLED Android TV
Toplam:
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Ultra ince metal çerçeve ve koyu saten krom metal ayaklar TV'ye şık bir görünüm kazandırırken uzaktan kumandada favori yayın hizmetleriniz için kısayol düğmeleri bulunur. Ambalajımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu Philips TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız
Her sahnenin tam gücünü hissetmek mi istiyorsunuz? Philips OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri, geniş bir açıdan izlense bile harika görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgeler veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görmenizi sağlar. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Daha önce yaşamadığınız kadar sürükleyici bir deneyime hazır olun.
TV'nin Google Asistan özelliğini veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
Boyutlar
Aksesuarlar
AB Enerji kartı
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