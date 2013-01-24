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- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kontrol
- Garanti belgesi
- Güç kablosu
- Masa üstü stand
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Çok daha akıllı Hospitality TV ile
Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok daha akıllı Hospitality TV ile
Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.
Çok daha akıllı Hospitality TV ile
Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok daha akıllı Hospitality TV ile
Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.
Hospitality TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.
CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.
Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.
Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Dahili programlayıcı ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman gösterin. İstediğiniz herhangi bir içeriği göstermek için 7 farklı program planlayabilirsiniz. Programı günlük olarak tekrarlamak veya hafta sonları gibi belirli günler için ayarlamak sizin elinizde.
SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Tuner/Alım/İletim
Arka Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar