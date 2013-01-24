Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- RS232 kablosu
- USB kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşime geçin
İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel Full HD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 10 dokunma noktası etkinleştirilebilir.
Etkileşime geçin
İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel Full HD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 10 dokunma noktası etkinleştirilebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşime geçin
İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel Full HD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 10 dokunma noktası etkinleştirilebilir.
Çoklu Dokunmatik Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.
İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.
Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Ses
Çalışma koşulları
Güç
Aksesuarlar
Çeşitli
Multimedya Uygulamaları
Dahili Oynatıcı