Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Masa üstü stand
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
Her açıdan. Mükemmel.
Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her açıdan. Mükemmel.
Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün
Her açıdan. Mükemmel.
Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her açıdan. Mükemmel.
Filmlerden dizilere, bu OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri ve tam donanımlı sesi, Ambilight'ın etkileyici hale özelliğiyle bir araya gelerek size olağanüstü bir deneyim sunar. Koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım zarafeti bir arada sunar. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
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Yeni nesil Ambilight ile ekranın arkasında bulunan LED'ler; daha ayrıntılı, daha iyi tanımlanmış ve içerikle her zamankinden daha uyumlu renkli bir ışık halesiyle sizi içine çekiyor! Ayrıca, Ambilight ile harika görünen Aurora işleviyle oluşturulmuş görüntü ve video koleksiyonuyla boş bir ekranı canlandırabilirsiniz.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
4K (UHD) OLED Ambilight TV'nizin parlak paneli ve gerçekçi görüntüsü sayesinde ekranı gri değil yoğun siyahlar kaplar ve gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilirsiniz. Görüntüler belirli bir açıdan izlense bile harika görünür. Odanızın ışıklarını kısma ihtiyacı hissetmezsiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.
Saten krom dönebilen stand yerleştirmeyi kolaylaştırırken koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım gerçek bir stil hissi sunar. TV ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton, basılı malzemelerimizde ise geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmaktadır.
Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basarak film ve şovlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar üzerinden kontrol etmesini isteyebilirsiniz.
Sınırsız oyun oynayın ve OLED'in gerçekçiliğine kapılın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, son derece rahat doğal hareketler ve muhteşem grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanır. Ambilight'ın oyun modu daha da heyecanlı anlar yaşatır.
Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları yalnızca sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Android TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
İşleme
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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