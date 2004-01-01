Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Fark yaratın!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.
Fark yaratın!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.
Profesyonel LED LCD TV
Toplam:
Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.
Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.
Bu devrim yaratan 2'si 1 arada masa üstü standı televizyonunuzu kolayca duvara monte etmek için de kullanılabilir. Patentli tasarım tam 4 montaj konumuna olanak sağlar: dönebilen masaüstü standı, dönebilen duvar montajı, ultra düz duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Kolay montaj ve akıllı seviye ayarı sayesinde TV'nize mükemmel bir yatay açı kazandırabilirsiniz.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Ses
Bağlantı
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
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