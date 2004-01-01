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    Profesyonel LED LCD TV

    40HFL5573D/10
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      Profesyonel LED LCD TV

      40HFL5573D/10

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      Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Sadece bağlayın

      Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.

      Sadece bağlayın

      Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Sadece bağlayın

      Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.

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        Profesyonel LED LCD TV

        Profesyonel LED LCD TV

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        NetTV ve IP sistem entegrasyon özellikli Otel LED TV

        • 40" MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

        Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

        400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea

        Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

        İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure

        İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

        Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          40  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          102  cm
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Aktif Kontrol
          • Renk Geliştirme
          • Renk Geçişi İyileştirme
          • Dijital Parazit Azaltma
          • Işık Geçiş İyileştiricisi
          • Aşamalı Tarama
          • Keskinlik Ayarı
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Otomatik yüzey tonu düzeltme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • 1080p 24/25/30 Hz işleme
          • 1080p 50/60 Hz işleme
          • 100 Hz Clear LCD
          • Pixel Plus HD
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Dinamik ekran kontrastı
          150.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          2  ms
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Ekran geliştirme
          Yansıma önleyici ekran

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60 Hz
          • 800 x 600, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 720, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL I
          • PAL B/G
          • SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Dijital TV
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4
          • DVB-T2
          Kanal Hafıza Sayısı
          999
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Çalma/Oynatma Formatları
          • MP3
          • JPEG Resimler
          • Slayt gösterisi dosyaları (.alb)
          • H.264/MPEG-4 AVC

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • İnce Ayar
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Saat
          Uyku Zamanlayıcısı
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Uzaktan yazılım yükseltme
          • SmartInstall
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1104A/10 (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          24W, Invisible Sound
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Akıllı Ses
          Ses Sistemi
          Nicam Stereo

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Güç açık scart girişi
          • Seri Xpress arayüzü
          • USB2.0
          HDMI bağlantı sayısı
          3
          Scart sayısı
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Ön / Yan bağlantılar
          • USB 2.0
          • HDMI v1.3
          Diğer bağlantılar
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Kulaklık çıkışı
          Ext 2
          YPbPr girişi

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,15 W
          Yıllık enerji tüketimi
          70  kW·s

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          158  mm
          Ürün ağırlığı
          12,3  kg
          Set Genişliği
          946  mm
          Set genişliği (stant ile)
          946  mm
          Duvara montaja uyumlu
          400 x 400 mm
          Kutu yüksekliği
          682  mm
          Kutu genişliği
          1150  mm
          Set Yüksekliği
          578  mm
          Set Derinliği
          39,9  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          631  mm
          Set derinliği (stant ile)
          240.9  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          15  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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