Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Profesyonel TV

    40HFL3011W/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha akıllı Profesyonel TV ile Daha akıllı Profesyonel TV ile Daha akıllı Profesyonel TV ile
      -{discount-value}

      Profesyonel TV

      40HFL3011W/12

      Daha akıllı Profesyonel TV ile

      Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Daha akıllı Profesyonel TV ile

      Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.

      Daha akıllı Profesyonel TV ile

      Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Daha akıllı Profesyonel TV ile

      Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Profesyonel TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha akıllı Profesyonel TV ile

        konuklarınızı büyüleyin

        • 40 inç HeartLine
        • Full HD
        • DVB-T2/T/C HEVC
        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı

        CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur: İstediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

        CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

        Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        Dahili programlayıcı ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman gösterin. İstediğiniz herhangi bir içeriği göstermek için 7 farklı program planlayabilirsiniz. Programı günlük olarak tekrarlamak veya hafta sonları gibi belirli günler için ayarlamak sizin elinizde.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED Full HD
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          102  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          40  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Parlaklık
          280  cd/m²
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • Pixel Plus HD
          • 200 Hz Perfect Motion Rate

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          16 (2x8)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
          Analog TV
          PAL
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          • HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
          • ARC
          HDMI2
          HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
          USB1
          USB 2.0
          Dijital Ses çıkışı
          Optik
          DVI ses girişi
          Mini Jak
          AV girişi
          YPbPr ile paylaşılan CVBS
          Komponent
          YPbPr + Sol/Sağ cinch
          Harici Kontrol
          RJ-48
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          HDMI3
          HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
          USB2
          USB 3.0
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          HDMI
          DVI (tüm bağlantı noktaları)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Now&Next
          • MHEG
          • Teletekst
          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          • Görüntü Formatı
          • Bağımsız ses düzeyi kontrolü
          Yerel kumanda
          Joystick

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          • Resim Slayt Gösterisi
          CMND&Kontrol
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • CMND&Oluştur
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          Gelir elde etme
          MyChoice
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF aracılığıyla
          Zamanlayıcı
          • Programlayıcı (7x)
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Konulu listeler
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          Etkileşimli DRM
          VSecure
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Güç kontrolü
          Çevreci/Hızlı başlatma
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Tarzı
          • Görüntü Formatı
          • Ses Tarzı
          • Ses seviyesi
          • Menü dili
          Uzaktan Kontrol
          • Kablo Bandı Hazır
          • Zayıf Pil Algılama
          • Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Çift izolasyon sınıf II
          • Ateşe dayanıklı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • WMV
          • HEVC
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Masa Üstü Standı
          • Uzaktan Kumanda 22AV1604A/12
          • 2x AAA Pil
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Güç Kablosu
          İsteğe bağlı
          • Harici Saat 22AV1120C/00
          • Kurulum RC 22AV9573A/12

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          46  W
          Yıllık enerji tüketimi
          68  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          918  mm
          Set Yüksekliği
          532  mm
          Set Derinliği
          64/77  mm
          Set genişliği (stand ile)
          918  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          597  mm
          Set derinliği (stand ile)
          222  mm
          Ürün ağırlığı
          7,6  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          9,5  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M4
          • 200 x 200 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi