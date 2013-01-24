Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    LongLife

    Pil

    3R12LS1A/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
      -{discount-value}

      LongLife Pil

      3R12LS1A/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

      Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LongLife Pil

      Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

      Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

      Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LongLife Pil

      Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

      Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör piller

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        LongLife

        LongLife

        Pil

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

        • 3R12
        • Çinko Karbon

        Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, uzun ömür garantisidir

        Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.

        Philips ZnC pillerde zararlı ağır metaller bulunmaz

        Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

        Pil, 3 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

        Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pil tipi
          3R12 Çinko Klorür
          Pil voltajı
          4,5  volt

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Kimyasal bileşikler
          Çinko Klorür
          Ağır metaller
          • Kadmiyumsuz
          • Cıvasız
          Ambalaj malzemesi
          Karton
          Ambalaj türü
          Şiringli

        • Teknik spesifikasyonlar

          Raf ömrü
          3 yıl
          Yerine kullanılabilecekleri
          3R12

        • Boyutlar

          İç karton boyutları GxDxY
          160 x 240 x 50 mm
          Ana karton miktarı
          48
          Dış karton boyutları GxDxY
          250 x 335 x 120 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          79 x 114 x 22 mm

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi