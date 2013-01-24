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Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Pil
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Boyutlar