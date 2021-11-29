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Üretimden kaldırıldı

MinicellsDüğme pil

377P5B/40

Küçük cihazlar için üstün teknoloji

Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar

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Küçük cihazlar için üstün teknoloji

  • 5 ünite

  • Gümüş

Uzun süreli güvenilir performans

Uzun süreli güvenilir performansı garanti etmek için üretimde en mükemmel teknolojiler kullanılmıştır.

Küçük cihazlar için Lityum, Gümüş ve Alkali

Lityum, Gümüş ve Alkali teknolojileri, küçük cihazlar için maksimum güç ve maksimum kullanım ömrü sunar.

Pil, 3 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 235.1 kB
  • 17 June 2025

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