  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Profesyonel LED TV

    32HFL5009D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      32HFL5009D/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız. Tüm faydaları görün

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Eşleşmemiş

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

        OXIGEN ile bağlanın ve kontrol edin

        • 32 inç MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

        TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          81  cm
          Ekran
          LED Full HD
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          Digital Crystal Clear
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Dijital TV
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          • DVB-T2
          • HbbTv (EU)
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          IP Oynatma
          • IGMP Çoklu Gönderim
          • Unicast

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          • USB
          • LAN
          Video Oynatma Formatları
          • Codec desteği:
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • LPCM
          • M4A
          • MPEG1 L1/2
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Oxigen

          Smart TV uygulamaları
          HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
          SmartInstall
          • çevrimdışı kanal düzenleme
          • çevrimdışı ayar düzenleme
          • uzaktan kurulum
          • SmartInfo oluşturma
          • yazılım yükseltme
          Uygulama Kontrolü
          Çoklu SmartTV Uygulama profilleri
          SmartInfo
          • Fotoğraf slayt gösterisi veya tarayıcı
          • etkileşimli şablonlar
          Paylaşım
          • Güvenli Eşleştirme
          • DirectShare DLNA Wi-Fi Direct
          • Wi-Fi Miracast

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Joystick kumanda kilidi
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Joystick kumandası
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Saat
          • Ekran saat göstergesi
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          • Harici saat uyumlu
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          İnteraktif otel özellikleri
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Vsecure
          • MyChoice
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1409A/12 (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          USB, RF ve IP üzerinden yükseltilebilir
          Bellenim ve Ayarlar
          Skype kullanımına hazır
          Aksesuar kamera ile
          Güvenlik kilidi
          Kensington kilidi

        • Healthcare

          Kontrol
          • Çoklu uzaktan kumanda
          • Beyaz RC Uyumlu
          Güvenlik
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          • Çift izolasyon Sınıf II
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Ses Sistemi
          Incredible Surround

        • Bağlantı

          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Seri Xpress arayüzü
          • WIXP / JAPIT TV Kumandası
          • IR çıkışı
          • RJ-48 konektör
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi
          • Harici Güç 12V/15W
          HDMI bağlantı sayısı
          2
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          1
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Banyo hoparlör çıkışı
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          Kablosuz LAN
          • 802.11 b/g/n
          • Wi-Fi Direct
          LAN'da uyandırma
          IP sistemlerinde yeşil bekleme

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V; 50 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,3W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          28  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Yıllık enerji tüketimi
          41  kW·s

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Dönebilen masaüstü standı
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Harici Saat Modülü 22AV1120
          • Healthcare RC 22AV1109H
          • USB Skype Kamera PTA317/00

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          4,97  kg
          Set Genişliği
          725,7  mm
          Set genişliği (stant ile)
          725.7  mm
          Duvara montaja uyumlu
          400 x 200 mm
          Set Yüksekliği
          429,2  mm
          Set Derinliği
          55,4  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          485  mm
          Set derinliği (stant ile)
          179.8  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          6.37  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Garanti belgesi

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.