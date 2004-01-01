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    Profesyonel LCD TV

    32HFL4373D/10
    • Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
      -{discount-value}

      Profesyonel LCD TV

      32HFL4373D/10

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LCD TV

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LCD TV

      Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

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        Profesyonel LCD TV

        Profesyonel LCD TV

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        Toplam:

        Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

        Philips Otel LCD TV

        • 32 inç PrimeSuite
        • LCD
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Konukların kendi kanallarını kolayca bulabilmeleri için Theme TV

        Konukların kendi kanallarını kolayca bulabilmeleri için Theme TV

        Theme TV konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren gelişmiş bir kullanıcı arabirimi sunar.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        VSecure ile otellerde dijital içerik koruması

        Konuklara HD özel içerik izletmek için içerik endüstrisinden sıkı güvenlik önlemleri gerekir. Philips, otellerde HD içerik güvenliği için HD içerik koruma için VSecure ve HD adli filigran basma için NexGuard'dan oluşan toplam bir çözüm geliştirmiştir.

        Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea

        Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

        Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi

        Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Gelişmiş EPG ve kanal listesi

        İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          81  cm
          Renkli kabin
          Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Aktif Kontrol
          • Renk Geliştirme
          • Renk Geçişi İyileştirme
          • Dijital Parazit Azaltma
          • Işık Geçiş İyileştiricisi
          • Aşamalı Tarama
          • Keskinlik Ayarı
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Otomatik yüzey tonu düzeltme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • 1080p 24/25/30 Hz işleme
          • 1080p 50/60 Hz işleme
          • Pixel Plus HD
          Ekran tipi
          LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Dinamik ekran kontrastı
          50.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          6  ms
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Ekran geliştirme
          Yansıma önleyici ekran

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60 Hz
          • 800 x 600, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 720, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 50, 60 Hz
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL I
          • PAL B/G
          • SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Dijital TV
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4
          Kanal Hafıza Sayısı
          999
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Çalma/Oynatma Formatları
          • MP3
          • JPEG Resimler
          • Slayt gösterisi dosyaları (.alb)
          Video Oynatma Formatları
          H264/MPEG-4 AVC

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • İnce Ayar
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          • Program Adı
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Saat
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Kısılabilir
          • Entegre LCD Saat Göstergesi
          • Uyandırma Saati
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Mesaj göstergesi
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • Vsecure
          • MyChoice
          • SmartInstall
          • ThemeTV
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1104A/10 (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 5W
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Akıllı Ses
          Ses Sistemi
          Nicam Stereo

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi
          • Seri Xpress arayüzü
          • USB2.0
          HDMI bağlantı sayısı
          4
          Scart sayısı
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Ön / Yan bağlantılar
          • USB 2.0
          • HDMI v1.3
          Ext 1 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          • CVBS girişi
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          Diğer bağlantılar
          • S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Banyo hoparlör çıkışı
          • Common Interface Plus (CI+)

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Güç tüketimi (tipik)
          56  W

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          160  mm
          Ürün ağırlığı
          8,35  kg
          Set Genişliği
          795,6  mm
          Set genişliği (stant ile)
          795.6  mm
          Duvara montaja uyumlu
          200 x 200 mm
          Kutu yüksekliği
          610  mm
          Kutu genişliği
          1000  mm
          Set Yüksekliği
          508,4  mm
          Set Derinliği
          93  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          557.6  mm
          Set derinliği (stant ile)
          221.4  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          10  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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