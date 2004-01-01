Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Profesyonel LCD TV
Toplam:
Theme TV konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren gelişmiş bir kullanıcı arabirimi sunar.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Konuklara HD özel içerik izletmek için içerik endüstrisinden sıkı güvenlik önlemleri gerekir. Philips, otellerde HD içerik güvenliği için HD içerik koruma için VSecure ve HD adli filigran basma için NexGuard'dan oluşan toplam bir çözüm geliştirmiştir.
Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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