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    Profesyonel LED TV

    32HFL3009D/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      32HFL3009D/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

      Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

        Akıllı otel bilgi sayfaları ile

        • 32 inç EasySuite
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

        Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

        TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Çevrimdışıyken bile markalı otel bilgi sayfalarına ulaşmak için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

        Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          81  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          300  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Dinamik ekran kontrastı
          100.000:1

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Dijital TV
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF

        • Ses

          Ses Sistemi
          Incredible Surround

        • Bağlantı

          USB sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          2
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Serial Xpress HealthCare
          • IR-In
          • IR çıkışı
          • RJ-48 konektör
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Kapanma zamanlayıcısı
          İnteraktif otel özellikleri
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • SmartInstall
          • MyChoice
          • SmartInfo: Tarayıcı ve Resimler
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Saat
          • Ekran saat göstergesi
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1409A/12 (RC6)
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Güvenlik kilidi
          Kensington kilidi

        • Healthcare

          Kontrol
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          • Çoklu uzaktan kumanda
          • SerialXpress Easy
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • Codec desteği:
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • LPCM
          • M4A
          • MPEG1 L1/2
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240 V, 50/60 Hz
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          25  W
          Yıllık enerji tüketimi
          37  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          727  mm
          Set Yüksekliği
          442  mm
          Set Derinliği
          87  mm
          Set genişliği (stand ile)
          727  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          490  mm
          Set derinliği (stand ile)
          185  mm
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          100 x 100 mm
          Ürün ağırlığı
          5  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          5,7  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Harici Saat Modülü 22AV1120
            Harici USB Saat Modülü
          • Healthcare RC 22AV1109H
            Hospitality TV işleri için Healthcare uzaktan kumanda

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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