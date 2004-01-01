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    Profesyonel LED TV

    32HFL2839T/12
    • Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      32HFL2839T/12

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

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        Toplam:

        Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

        avantajlı, modern tasarım

        • 32 inç Stüdyo
        • LED
        • DVB-T2/T/C
        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.

        Hapishaneler için idealdir

        Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü

        Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

        Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

        Yönetici, joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80  cm
          Ekran
          LED HD TV
          Parlaklık
          300  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/C
          Analog TV
          • PAL
          • SECAM

        • Özellikler

          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • MHEG
          • Teletext

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Zamanlayıcı
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi
          Markanız
          Karşılama Logosu
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • USB üzerinden
          • Anında İlk Kopyalama
          Kontrol
          Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          Çoklu Uzaktan Kumanda
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Multimedya

          Video oynatma desteği
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SSA SUB
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar
          Multimedya bağlantıları
          USB

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          12 (2x6)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • Ekolayzır
          • Balance
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 45 °C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt;0,4 W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          31  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Yıllık enerji tüketimi
          45  kW·s

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12
          • 2x AAA pil
          • Masa Üstü Standı
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı
          Kurulum RC 22AV9573A

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          USB1
          USB 2.0
          AV girişi
          CVBS+Sol/Sağ (Cinch)

        • Arka Bağlantı

          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4 (ARC)
          Dijital Ses çıkışı
          Koaksiyel (SPDIF)
          VGA girişi
          15 pimli D-sub
          HDMI2
          HDMI 1.4

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,2  kg
          Set Genişliği
          735  mm
          Set genişliği (stant ile)
          735  mm
          Duvara montaja uyumlu
          • 200 x 100 mm
          • M4
          Set Yüksekliği
          438  mm
          Set Derinliği
          77/97  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          476  mm
          Set derinliği (stant ile)
          185  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          5,7  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stand
        • Garanti belgesi

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            Yorumlar

            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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