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27B1U7903/00
Tek kelimeyle mükemmel
Philips Thunderbolt™ 4 monitör, güvenli ve güvenilir bir tek kablolu bağlantı istasyonu çözümü sunar. Mini LED arkadan aydınlatmalı ve DisplayHDR™ 1400 sertifikalı ekran, renge önem veren kullanıcılar için olağanüstü görüntü performansı ve renk doğruluğu sağlar.
Brilliance 7000
68,6 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bu Philips bağlanabilen monitör, Thunderbolt™ 4 bağlantısı ile donatılmıştır. Geleneksel USB-C monitörlerle karşılaştırıldığında Thunderbolt™ 4 teknolojisi, ışık hızında 40 Gbps veri aktarım hızları sağlar, yüksek çözünürlüklü videoları destekler, papatya zinciri için çoklu akış aktarımı yapar, harici cihazlara 90 W'a kadar güç sunar ve sabit bir 1 Gbit/s Ethernet bağlantısı sağlayabilir.
Papatya zinciri, dizüstü bilgisayarınızdaki tek bir Thunderbolt bağlantı noktasından birden çok monitörü ve cihazı çalıştırmanıza olanak tanır. Dizüstü bilgisayarınızın Thunderbolt bağlantı noktasından bu monitöre bağlandıktan sonra bu monitördeki ikinci Thunderbolt bağlantı noktasından ikinci bir 4K monitöre bağlanabilirsiniz.
Ödüller
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
Rec 709 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak
Rec 2020 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak
USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.
USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.
SDR (Standart Dinamik Aralık) altında, çalışma sırasında sıcaklık aralığı 40°C'ye kadar çıkarılabilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.