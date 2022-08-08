Veri, video ve Ethernet için ışık hızında bağlantı

Bu Philips bağlanabilen monitör, Thunderbolt™ 4 bağlantısı ile donatılmıştır. Geleneksel USB-C monitörlerle karşılaştırıldığında Thunderbolt™ 4 teknolojisi, ışık hızında 40 Gbps veri aktarım hızları sağlar, yüksek çözünürlüklü videoları destekler, papatya zinciri için çoklu akış aktarımı yapar, harici cihazlara 90 W'a kadar güç sunar ve sabit bir 1 Gbit/s Ethernet bağlantısı sağlayabilir.