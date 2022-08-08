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  • Energy Label Europe G
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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitör

27B1U7903/00

1 ödül

Tek kelimeyle mükemmel

Philips Thunderbolt™ 4 monitör, güvenli ve güvenilir bir tek kablolu bağlantı istasyonu çözümü sunar. Mini LED arkadan aydınlatmalı ve DisplayHDR™ 1400 sertifikalı ekran, renge önem veren kullanıcılar için olağanüstü görüntü performansı ve renk doğruluğu sağlar.

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Thunderbolt bağlantı istasyonlu mini LED

Tek kelimeyle mükemmel

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Veri, video ve Ethernet için ışık hızında bağlantı

Veri, video ve Ethernet için ışık hızında bağlantı

Bu Philips bağlanabilen monitör, Thunderbolt™ 4 bağlantısı ile donatılmıştır. Geleneksel USB-C monitörlerle karşılaştırıldığında Thunderbolt™ 4 teknolojisi, ışık hızında 40 Gbps veri aktarım hızları sağlar, yüksek çözünürlüklü videoları destekler, papatya zinciri için çoklu akış aktarımı yapar, harici cihazlara 90 W'a kadar güç sunar ve sabit bir 1 Gbit/s Ethernet bağlantısı sağlayabilir.

Birden fazla monitör kurulumu için basit ve güçlü papatya zinciri

Birden fazla monitör kurulumu için basit ve güçlü papatya zinciri

Papatya zinciri, dizüstü bilgisayarınızdaki tek bir Thunderbolt bağlantı noktasından birden çok monitörü ve cihazı çalıştırmanıza olanak tanır. Dizüstü bilgisayarınızın Thunderbolt bağlantı noktasından bu monitöre bağlandıktan sonra bu monitördeki ikinci Thunderbolt bağlantı noktasından ikinci bir 4K monitöre bağlanabilirsiniz.

Tek bir bağlantı noktasındaki cihazlar için 90 W'a kadar güç sağlar

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-7185171 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  6. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  7. Rec 709 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak

  8. Rec 2020 Kapsamı, CIE1976 temel alınarak

  9. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir

  10. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  11. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  12. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  13. SDR (Standart Dinamik Aralık) altında, çalışma sırasında sıcaklık aralığı 40°C'ye kadar çıkarılabilir.

  14. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.