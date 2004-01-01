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    Profesyonel LED TV

    26HFL5008D/12
    • Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      26HFL5008D/12

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

      Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının tüm avantajlarından yararlanın.

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

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        Toplam:

        Philips OXIGEN ve sistem uyumluluğu ile

        bağlanın ve kontrol edin

        • 26 inç MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

        Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        En yeni bağlantı seçenekleri ve en uygun toplam maliyet için Philips OXIGEN

        Philips OXIGEN, Otel TV'si için ihtiyacınız olan her şeyi size sunan kapsamlı bir çözümdür. Yenilikçi özellikleri hem konuklara ve profesyonellere en son bağlantı imkanlarını sağlayacak hem de en düşük sahip olma maliyetini sunacak biçimde tasarlanmıştır. OXIGEN bağlantı seçenekleri bulut tabanlı çevrimiçi uygulamalar sunar ve mobil cihazların uzaktan yönetim aracılığıyla TV ile iletişim kurmasını sağlar; ek gelir fırsatları ise ürün yaşam döngüsü boyunca ciroyu optimize eder.

        Secure SimplyShare ile TV'nize film ve müzik akışı gerçekleştirin

        Secure Simplyshare, müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Oxigen

          Smart TV uygulamaları
          HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
          Uygulama Kontrolü
          Çoklu SmartTV Uygulama profilleri
          Secure Simply Share
          • DMP
          • Güvenli eşleştirme
          SmartInfo
          • tarayıcı tabanlı
          • etkileşimli şablonlar
          SmartInstall
          • çevrimdışı kanal düzenleme
          • çevrimdışı ayar düzenleme
          • uzaktan kurulum
          • SmartInfo oluşturma
          • yazılım yükseltme

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          66  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          26  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          En-boy oranı
          16:9
          Parlaklık
          350  cd/m²
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • Pixel Plus HD
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Dinamik ekran kontrastı
          500.000:1

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          Dijital TV
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2/MPEG4
          • DVB-T MPEG2/MPEG4
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          IP Oynatma
          IGMP Çoklu Gönderim

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10W (2 x 5W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround

        • Bağlantı

          USB sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          3
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Banyo hoparlör çıkışı
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Seri Xpress arayüzü
          • IR çıkışı
          • RJ-48 konektör
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi
          • USB2.0
          • Harici Güç 12V/15W
          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          • TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Arka Kontroller
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Konfor
          • Otel özellikleri
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Karşılama mesajı
          • Mesaj göstergesi
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Kapanma zamanlayıcısı
          İnteraktif otel özellikleri
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • ThemeTV
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Vsecure
          • SmartInstall
          • MyChoice
          • SmartInfo Premium
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Saat
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          • Ekran saat göstergesi
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          • IP EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1109B/12 (RC6)
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • IP yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi

        • Sağlık

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          Güvenlik
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          • Çift izolasyon Sınıf II

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60 Hz
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          27  W
          Yıllık enerji tüketimi
          41  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3W
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 35 °C
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          628  mm
          Set Yüksekliği
          392  mm
          Set Derinliği
          47  mm
          Set genişliği (stand ile)
          628  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          434  mm
          Set derinliği (stand ile)
          160  mm
          Kutu genişliği
          680  mm
          Kutu yüksekliği
          485  mm
          Kutu derinliği
          126  mm
          Ürün ağırlığı
          5,3  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          5,6  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          7  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          100 x 100 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Kurulum kumandası 22AV8573/00

        • Smart TV Uygulamaları

          Net TV
          • Çevrimiçi uygulamalar
          • HotelTV için, yapılandırılabilir
          SimplyShare
          DMP, Güvenli Eşleştirme
          Kontrol
          IXP kontrolü
          Diğer
          HbbTV

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Garanti belgesi

        Eco passport

        Philips EcoVision programı çabalarımız Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'yle karşılığını aldı. İnsan hakları ve çevre konularında 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldık. Çevre dostu tasarım süreçlerimizde ürünün çevre performansını göstermek için Yeşil Odak Bölgeleri'ni kullanıyoruz. Aşağıdaki Yeşil Odak Bölgeleri'ne göz atın. Çevrecilik Hikayemiz hakkında daha fazla bilgi edinin

        • Ambalaj
          Ambalaj da Philips Yeşil Odak Alanlarından biridir. Tüketiciler bir ürün satın alırken önce ambalajı görürler, ancak ambalajın çevreye etkisi, ürün malzemelerine ve enerji tüketimine nazaran sınırlandırılmıştır.

          • Karton: 799,00  g
          • Plastik: 174,00  g
          • Geri dönüştürülen materyal yüzdesi: 0  %

        • Geri dönüşüm
          Bu Yeşil Odak Alanı, geri dönüşüm tasarımını ve demontaj tasarımını da içermektedir. Philips, ürünler için teknik ve ticari anlamda mümkün olduğu durumlarda geri dönüştürülmüş plastik ve diğer malzemeleri kullanmakta ve malzemelerin geri dönüştürülmesini desteklemektedir.

          • Geri dönüştürülmüş demir içeren metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş demir içermeyen metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş plastikler: 0  %

        • Ağırlık
          Ağırlık, Philips'in kullanılan malzeme miktarını azalttığı EcoDesign sürecinde göz önünde bulundurduğu, doğal kaynakların kullanımını azaltan, sevkiyat verimliliğini arttırabilen ve yaşam döngüsü sonunda avantajlar sağlayan Yeşil Odak Alanlarından biridir.

          • Ürün ağırlığı: 5250,00  g
          • Aksesuar ağırlığı: 540,00  g

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        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Eco passport – Çevreci ürünlerimizin özelliklerine genel bakış

        Philips bryr sig mycket om miljön och samhället, och vi engagerar oss i miljömässig produktdesign.

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            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
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