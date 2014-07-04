Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Hospitality TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, sağlık bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Hospitality TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, sağlık bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Hospitality TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, sağlık bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Hospitality TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, sağlık bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Toplam:
Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Çoklu uzaktan kumanda özelliği her bir kumandanın yalnızca bir TV'yi çalıştırmasını sağlar. Aynı odada en fazla 14 tane TV bulunsa bile uzaktan kumandalar karşılıklı parazit yapmaz.
Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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