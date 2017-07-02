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Üretimden kaldırıldı

SoftBlue Teknolojili LCD monitör

243S7EJMB/01

İş verimliliği için

S Line monitörümüz iş verimliliği sağlar. SoftBlue teknolojili geniş IPS ekran sayesinde çalışırken gözleriniz yorulmaz. Yüksekliği ayarlanabilir çerçevesiz ekran, birden fazla monitörün üst üste yerleştirilmesine olanak sağlar.

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güvenilir ve temel özellikler

İş verimliliği için

  • S Line

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılarla SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Display Port ve evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

SoftBlue Teknolojisi gözleri yormaz ve rengi korur

SoftBlue LED teknolojisi, ekranın rengini veya görüntüsünü etkilemeden kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir teknoloji kullanır. Softblue LED teknolojisinin zararlı mavi ışığı azalttığı uluslararası bir test kuruluşu olan TUV Rheinland tarafından onaylanmıştır.

Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  4. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  5. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  6. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir