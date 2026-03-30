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  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
  • Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı

Üretimden kaldırıldı

BrillianceIPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

231P4QRYES/00

Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı
Yenilikçi Philips ErgoSensor monitör, bilgisayar ekranının karşısında ergonomik açıdan en doğru pozisyonda oturmanız için sizi yönlendirebilen dünyanın ilk akıllı ekranıdır.
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sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı için

Dünyanın ilk ErgoSensor ekranı

  • P Line

  • 58,4 cm (23 inç)

  • Full HD ekran

Daha sağlıklı bir çalışma biçimi için ErgoSensor

Philips'e göre insanlar çalışma koşullarına değil, çalışma koşulları insanlara uymalıdır. Philips, monitöre entegre edilerek kullanıcı davranışlarını algılayıp ölçen dünyanın ilk yenilikçi teknolojisi olan "ErgoSensor" teknolojisini geliştirdi. ErgoSensor, kullanıcıları bilgisayar karşısında ergonomik bir pozisyonda oturmaları için yönlendirir; optimum bakma mesafesi ve ergonomik boyun açısı ile ilgili düzeltici geribildirim verir ve mola önerisinde bulunur. Ayrıca, kullanıcının ekran karşısında olmadığı zamanları algılayıp monitörü kapatarak %80'e varan oranda enerji tasarrufu sağlar.

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

DisplayPort ile ses ve görüntü tek bir uzun kablo üzerinde

DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları