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Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı
Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı
Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.
Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı
Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı
Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.
Bağlantı Paneli
Toplam:
Philips Convenience Panel, çeşitli şekillerde monte edilebilir; örn. duvara, masa üstüne veya mobilyaya gömme olarak. Paneli masaya monte edebilmek için opsiyonel bir masaüstü seti gerekir.
Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.
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