  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Bağlantı Paneli

    22PP2019/00
    • Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı
      -{discount-value}

      Bağlantı Paneli

      22PP2019/00

      Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı

      Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Bağlantı Paneli

      Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı

      Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.

      Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı

      Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Bağlantı Paneli

      Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı

      Bu Masaüstü Montaj modülü, otel odası masaüstü için temiz ve sağlam bir bağlantı çözümü sağlamak amacıyla Philips Convenience Panel ile bir arada bulunur.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Eşleşmemiş

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Bağlantı Paneli

        Bağlantı Paneli

        - {discount-value}

        Toplam:

        Otel Odalarında Eksiksiz Bağlantı Kolaylığı

        Birden fazla montaj seçeneği: duvar, masa veya mobilyaya gömme

        Philips Convenience Panel, çeşitli şekillerde monte edilebilir; örn. duvara, masa üstüne veya mobilyaya gömme olarak. Paneli masaya monte edebilmek için opsiyonel bir masaüstü seti gerekir.

        Çevre Dostu Tasarım

        Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Keskin renk
          Siyah Ön ve Gümüş Kaplama ile kabartmalı Siyah Muhafaza
          Ürün ağırlığı
          0,15  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti Belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.