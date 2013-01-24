Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
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Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de
Bu enerji tasarruflu Otel LED/LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.
İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.
Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.
İsteğe bağlı Wi-Fi dongle'ımızla Secure Simplyshare'i etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Sağlık
Multimedya Uygulamaları
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Boyutlar
Aksesuarlar
Smart TV Uygulamaları