22AV2226A/00
Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda
Android destekli Philips Profesyonel TV'de Google Asistan'ı kullanmak için bas-konuş işlevli uzaktan kumanda. Özel düğmeler daha fazla içeriğe daha hızlı erişim sağlar. Antimikrobiyal plastik ve boşluksuz yüzey temizlemeyi kolaylaştırır.
Bu ürün satışta değil
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Profesyonel TV
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Boşluksuz tasarımla birleştirilmiş antimikrobiyal malzeme seçimi, bu hijyenik uzaktan kumandayı kolay temizlenebilir ve mikropsuz hale getirir.
Pilleri değiştirmek için oda içi müdahaleler yaparak personelinizi ek iş yükünden kurtarın. 2 AA alkalin pil, 5 yıla kadar çok uzun pil ömrü sağlar.
Özel Netflix düğmesi, verimli kullanılabilirlik için anında erişim sağlar. Netflix etkinleştirmesi için hüküm ve koşullar geçerlidir.
Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.
Özel Cast düğmesi harici cihazlardan içerik akışını hızlandırır. Cast uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayar, tablet, telefon veya masaüstü bilgisayardan akış almak için bağlantı bilgi ekranını etkinleştiren düğmeye basmanız yeterlidir.
Bir düğmeye basarak TV'nizi sesinizle kontrol edin. YouTube'u açın. Sesi artırın. En sevdiğiniz şarkıları çalın, hava durumu güncellemeleri, yapılacaklar ve hatta sözlü çeviriler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgileri anında alın. Sadece uzaktan kumandadaki özel düğmeyi kullanıp yerleşik mikrofona konuşun.
Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Pil
Boyutlar
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