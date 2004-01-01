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    • Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda
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      Profesyonel TV

      22AV2226A/00

      Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Android destekli Philips Profesyonel TV'de Google Asistan'ı kullanmak için bas-konuş işlevli uzaktan kumanda. Özel düğmeler daha fazla içeriğe daha hızlı erişim sağlar. Antimikrobiyal plastik ve boşluksuz yüzey temizlemeyi kolaylaştırır.

      Bu ürün satışta değil

      Profesyonel TV

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      Profesyonel TV
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      Profesyonel TV

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      Üst Düzey Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Google Asistan™ desteği ile.

      • Uzaktan Kumanda

      Hijyenik, antimikrobiyal ve boşluksuz

      Boşluksuz tasarımla birleştirilmiş antimikrobiyal malzeme seçimi, bu hijyenik uzaktan kumandayı kolay temizlenebilir ve mikropsuz hale getirir.

      Ekstra uzun pil ömrü

      Pilleri değiştirmek için oda içi müdahaleler yaparak personelinizi ek iş yükünden kurtarın. 2 AA alkalin pil, 5 yıla kadar çok uzun pil ömrü sağlar.

      Anında erişim için Netflix düğmesi

      Özel Netflix düğmesi, verimli kullanılabilirlik için anında erişim sağlar. Netflix etkinleştirmesi için hüküm ve koşullar geçerlidir.

      Hızlı erişim için YouTube düğmesi

      Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.

      Kolay yayın akışı için Cast düğmesi

      Özel Cast düğmesi harici cihazlardan içerik akışını hızlandırır. Cast uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayar, tablet, telefon veya masaüstü bilgisayardan akış almak için bağlantı bilgi ekranını etkinleştiren düğmeye basmanız yeterlidir.

      Google Asistan™ desteği ile bas-konuş desteği

      Bir düğmeye basarak TV'nizi sesinizle kontrol edin. YouTube'u açın. Sesi artırın. En sevdiğiniz şarkıları çalın, hava durumu güncellemeleri, yapılacaklar ve hatta sözlü çeviriler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgileri anında alın. Sadece uzaktan kumandadaki özel düğmeyi kullanıp yerleşik mikrofona konuşun.

      Çoklu Uzaktan Kumanda ayarlarını hatırlama

      Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.

      Zayıf pil algılama

      Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.

      Kilitlenebilir pil bölmesi

      Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.

      Teknik Özellikler

      • Pil

        Tip
        2x AA (Dahil Değildir)

      • Boyutlar

        Ürün boyutları (GxDxY)
        215 x 46 x 23 mm
        Ürün boyutları (GxDxY) inç
        8,46 x 1,81 x 0,91  inç
      Badge-D2C

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