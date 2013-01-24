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MediaSuite BT Uzaktan Kumanda
Google Asistan özelliği etkinleştirilmiş Philips Media Suite TV'lerle kullanıma uygun, Bluetooth® ve dahili mikrofona sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda. Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmeleri.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
MediaSuite BT Uzaktan Kumanda
Google Asistan özelliği etkinleştirilmiş Philips Media Suite TV'lerle kullanıma uygun, Bluetooth® ve dahili mikrofona sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda. Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmeleri.
MediaSuite BT Uzaktan Kumanda
Google Asistan özelliği etkinleştirilmiş Philips Media Suite TV'lerle kullanıma uygun, Bluetooth® ve dahili mikrofona sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda. Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmeleri.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
MediaSuite BT Uzaktan Kumanda
Google Asistan özelliği etkinleştirilmiş Philips Media Suite TV'lerle kullanıma uygun, Bluetooth® ve dahili mikrofona sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda. Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmeleri.
Profesyonel TV
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Televizyona doğrudan kablosuz bağlantı sunarak Google Asistan'a erişim sağlar. Bluetooth®, doğrudan televizyonun önünde bulunmaya gerek olmadan daha uzak mesafelerden kontrol imkanı sunar.
Dahili mikrofon; Google Asistan, içerik arama ve diğer uygulamaların özellik kontrolleri de dahil olmak üzere sesle etkinleştirilen kontrol imkanı sunarak rahat kullanım sağlar.
Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.
Özel Cast düğmesi harici cihazlardan içerik akışını hızlandırır. Cast uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayar, tablet, telefon veya masaüstü bilgisayardan akış almak için bağlantı bilgi ekranını etkinleştiren düğmeye basmanız yeterlidir.
Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Boyutlar
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