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    Profesyonel TV

    22AV2005B/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası
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      Profesyonel TV

      22AV2005B/00

      Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası

      Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası

      Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.

      Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası

      Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel TV

      Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası

      Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.

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        Profesyonel TV

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        Profesyonel Android TV Uzaktan Kumandası

        Zahmetsiz işlevsellik

        • MediaSuite
        • Uzaktan Kumanda

        Hızlı erişim için YouTube düğmesi

        Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.

        Kolay yayın akışı için Cast düğmesi

        Özel Cast düğmesi harici cihazlardan içerik akışını hızlandırır. Cast uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayar, tablet, telefon veya masaüstü bilgisayardan akış almak için bağlantı bilgi ekranını etkinleştiren düğmeye basmanız yeterlidir.

        Çoklu Uzaktan Kumanda ayarlarını hatırlama

        Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.

        Kilitlenebilir pil bölmesi

        Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.

        Zayıf pil algılama

        Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          205 x 53 x 20 mm
          Ürün boyutları (GxDxY) inç
          8,05 x 2,08 x 0,79  inç

        • Pil

          Tip
          2 x AAA (Dahil Değildir)

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