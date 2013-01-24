Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Media Suite uzaktan kumanda
Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Media Suite uzaktan kumanda
Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.
Media Suite uzaktan kumanda
Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Media Suite uzaktan kumanda
Daha çok içeriğe daha hızlı erişim sunan özel YouTube ve Cast düğmelerine sahip kullanımı kolay uzaktan kumanda.
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.
Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.
Özel Cast düğmesi harici cihazlardan içerik akışını hızlandırır. Cast uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayar, tablet, telefon veya masaüstü bilgisayardan akış almak için bağlantı bilgi ekranını etkinleştiren düğmeye basmanız yeterlidir.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Zahmetsiz kullanım ile kontrol parmaklarınızın ucunda. Doğal tuş tasarımı, bu uzaktan kumandaya sezgisel bir dokunuş katarak televizyonun tüm özelliklerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.