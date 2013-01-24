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PrimeSuite uzaktan kumanda
Kullanımı kolay ve özel YouTube düğmesine sahip bu uzaktan kumanda sayesinde misafirlerinizden müşterilerinize kadar herkesin, Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu özelliklere erişebilmesini sağlayın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PrimeSuite uzaktan kumanda
Kullanımı kolay ve özel YouTube düğmesine sahip bu uzaktan kumanda sayesinde misafirlerinizden müşterilerinize kadar herkesin, Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu özelliklere erişebilmesini sağlayın.
PrimeSuite uzaktan kumanda
Kullanımı kolay ve özel YouTube düğmesine sahip bu uzaktan kumanda sayesinde misafirlerinizden müşterilerinize kadar herkesin, Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu özelliklere erişebilmesini sağlayın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PrimeSuite uzaktan kumanda
Kullanımı kolay ve özel YouTube düğmesine sahip bu uzaktan kumanda sayesinde misafirlerinizden müşterilerinize kadar herkesin, Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu özelliklere erişebilmesini sağlayın.
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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Zahmetsiz kullanım ile kontrol parmaklarınızın ucunda. Doğal tuş tasarımı, bu uzaktan kumandaya sezgisel bir dokunuş katarak televizyonun tüm özelliklerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.
Özel YouTube düğmesi, eğlence dünyasını tek bir dokunuşla televizyon ekranına taşır.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Boyutlar
Pil
Otel Özellikleri