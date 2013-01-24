Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
EasySuite uzaktan kumanda
Misafirlerden müşterilere herkesin, bu kullanımı kolay uzaktan kumanda ile Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu her şeye erişebilmelerini sağlayın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
EasySuite uzaktan kumanda
Misafirlerden müşterilere herkesin, bu kullanımı kolay uzaktan kumanda ile Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu her şeye erişebilmelerini sağlayın.
EasySuite uzaktan kumanda
Misafirlerden müşterilere herkesin, bu kullanımı kolay uzaktan kumanda ile Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu her şeye erişebilmelerini sağlayın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
EasySuite uzaktan kumanda
Misafirlerden müşterilere herkesin, bu kullanımı kolay uzaktan kumanda ile Philips Profesyonel TV'nizin sunduğu her şeye erişebilmelerini sağlayın.
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Zahmetsiz kullanım ile kontrol parmaklarınızın ucunda. Doğal tuş tasarımı, bu uzaktan kumandaya sezgisel bir dokunuş katarak televizyonun tüm özelliklerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Boyutlar
Pil
Otel Özellikleri