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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

221B8LHEB/01

Net görüntü, verimli performans

Philips 22 inç Full HD monitör ile işlerinizi en iyi şekilde tamamlayın. Net ve canlı Full HD, çalışmalarınızı rahat ve net bir şekilde görmenizi sağlar. Yükseklik ayarlama, Flicker-free ve LowBlue modu gibi özellikler sayesinde gözleriniz yorulmadan çalışabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Maksimum verimlilik için

Net görüntü, verimli performans

  • B Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  3. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.