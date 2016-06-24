2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörler ve SmartControl lite gibi özellikleriyle mükemmel bir seçim!
V Line
55,9 cm (22 inç)
Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.
3.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gürkan1907
24/06/2016
Türkiye
Süper
Her yönden memnunum.Özelliklerini öğrendikçe paramı hak eden bir monitör aldığımı gördüm.Asla pişmanlık duymayacağınız bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
bekmezci
20/07/2013
Türkiye
Özellikleri ve görüntüsü mükemmel
Bu monitörü üç gündür kullanıyorum. Önceki monitörüm de Philips' ti; Eski model tüplü olanından. Bu monitörü, özelliklerini internetten araştırarak aldım ve memnunum. Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
ahmet57
16/11/2013
Türkiye
FİYATINA GÖRE PERFORMANSI İLE SEÇİLEBİLİR BİR ÜRÜN
TASARIM İYİ. GÖRÜNTÜ KALİTESİ, PARLAKLIĞI GAYET İYİ. SMART CONTROL YAZILIMI İLE AYARLARA EKRAN ÜZERİNDEN ERİŞİLMESİ KULLANIŞLI. DİJİTAL VİDEO PORTUNA SAHİP, GERÇEK TAM HD, KANIMCA KALİTESİNE GÖRE FİYATI MAKUL. KENDİ FİYAT GRUBUNDA BENCE PEK RAKİBİ YOK. STANDI EKRANA UYGUN DEĞİL. SES KALİTESİ VASAT.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır