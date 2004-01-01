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    Profesyonel LED TV

    19HFL3007D/10
    • Güç tasarruflu LED teknolojisi ile Güç tasarruflu LED teknolojisi ile Güç tasarruflu LED teknolojisi ile
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      19HFL3007D/10

      Güç tasarruflu LED teknolojisi ile

      Enerji verimliliği sunan bu ince Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Konuklarınıza ücretli içerik satın alma fırsatı sunun ve kolay kurulum için en yeni uzaktan kumanda teknolojisini kullanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisi ile

      Enerji verimliliği sunan bu ince Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Konuklarınıza ücretli içerik satın alma fırsatı sunun ve kolay kurulum için en yeni uzaktan kumanda teknolojisini kullanın.

      Güç tasarruflu LED teknolojisi ile

      Enerji verimliliği sunan bu ince Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Konuklarınıza ücretli içerik satın alma fırsatı sunun ve kolay kurulum için en yeni uzaktan kumanda teknolojisini kullanın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisi ile

      Enerji verimliliği sunan bu ince Otel LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Konuklarınıza ücretli içerik satın alma fırsatı sunun ve kolay kurulum için en yeni uzaktan kumanda teknolojisini kullanın.

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Güç tasarruflu LED teknolojisi ile

        avantajlı, modern tasarım

        • 19" EasySuite
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Kanallar arasında kolay gezinme için ThemeTV Lite

        ThemeTV Lite konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan rahatça bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren kolay anlaşılır bir kullanıcı arabirimi sunar.

        Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

        Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

        Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

        Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

        Çevrimdışıyken bile markalı otel bilgi sayfalarına ulaşmak için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          19  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          48  cm
          Renkli kabin
          Siyah
          Ekran
          LED HD TV
          Parlaklık
          250  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Dinamik ekran kontrastı
          150.000:1
          İzleme açısı
          170º (Y) / 160º (D)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Dijital TV
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Saat
          Uyku Zamanlayıcısı
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Karşılama mesajı
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9 film genişletme
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Altyazı Büyütme
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          İnteraktif otel özellikleri
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • MyChoice
          • ThemeTV Lite
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1108A (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Akıllı Metin
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Güvenlik
          Çift izolasyon Sınıf II
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          6W (2 x 3W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          • Clear Sound

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          AV bağlantı sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          3
          HDMI özellikleri
          Ses Dönüş Kanalı
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          1
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (koaksiyel)

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,3 W
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          20  W
          Yıllık enerji tüketimi
          30  kW·s

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Kurulum kumandası 22AV8573/00

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          126  mm
          Ürün ağırlığı
          2,75  kg
          Set Genişliği
          447  mm
          Set genişliği (stant ile)
          447  mm
          Duvara montaja uyumlu
          75 x 75 mm
          Kutu yüksekliği
          365  mm
          Kutu genişliği
          500  mm
          Set Yüksekliği
          285  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          3,6  kg
          Set Derinliği
          45  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          323  mm
          Set derinliği (stant ile)
          132  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          2.98  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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