2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
10FF2M4/00
Her fotoğraf bir hikaye anlatır
Daha rahat görüntüleme için daha geniş ekran! Fotoğraflarınızı, yüksek piksel yoğunluğu kalitesinde, mükemmel renklerle ve PhotoFrame 10FF2M4’ün geniş ekranında profesyonel baskıların tüm zenginliğiyle gösterin.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") g. alanı
Yüksek yoğunluklu ekran değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yaşamda' karşılaşabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle görüntüler.
Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.
PhotoFrame cihazınıza takılan değiştirilebilir çerçeve serisi zevkinize hitap eder ve evinizin veya ofisinizin dekorasyonuyla uyumludur.
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