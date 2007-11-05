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Üretimden kaldırıldı

PhotoFrame

10FF2M4/00

Her fotoğraf bir hikaye anlatır

Daha rahat görüntüleme için daha geniş ekran! Fotoğraflarınızı, yüksek piksel yoğunluğu kalitesinde, mükemmel renklerle ve PhotoFrame 10FF2M4’ün geniş ekranında profesyonel baskıların tüm zenginliğiyle gösterin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her fotoğraf bir hikaye anlatır

  • 25,9 cm (10,2") LCD

  • 23,9 cm (9,4") g. alanı

Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu

Yüksek yoğunluklu ekran değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yaşamda' karşılaşabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle görüntüler.

Zengin ve şaşırtıcı fotoğraf görüntüleri için mükemmel dijital renkler

Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.

Dekorunuza ve kişisel zevkinize uyacak dört değiştirilebilir çerçeve

PhotoFrame cihazınıza takılan değiştirilebilir çerçeve serisi zevkinize hitap eder ve evinizin veya ofisinizin dekorasyonuyla uyumludur.

Teknik Özellikler

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