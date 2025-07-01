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ProGuide aparatını nasıl kullanırım?

ProGuide, en iyi sonuçları elde etmek için epilatör başlığını 75°'lik mükemmel açıda tutmanıza yardımcı olur ve daha rahat bir epilasyon deneyimi sunmak için cildinizi gerer.

ProGuide'ı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Epilasyon başlığının üst kısmını çıkarın.
  2. ProGuide aparatını epilasyon başlığına takın.
  3. ProGuide aparatının takılı olduğu epilatörü cildinize düz bir şekilde yerleştirin ve normal şekilde epilasyon yapın.

Doğru açıyı elde etmek için ProGuide aparatını her zaman cilde düz bir şekilde yerleştirin. ProGuide aparatını yukarı doğru eğmeyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE708/05, BRE709/05, BRE718/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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