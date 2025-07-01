ProGuide aparatını nasıl kullanırım?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
ProGuide, en iyi sonuçları elde etmek için epilatör başlığını 75°'lik mükemmel açıda tutmanıza yardımcı olur ve daha rahat bir epilasyon deneyimi sunmak için cildinizi gerer.
ProGuide'ı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Doğru açıyı elde etmek için ProGuide aparatını her zaman cilde düz bir şekilde yerleştirin. ProGuide aparatını yukarı doğru eğmeyin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE708/05, BRE709/05, BRE718/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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