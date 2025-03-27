Philips Destek Philips tıraş makinemin pilini değiştirebilir miyim?

Philips tıraş makinelerimizin ömrünü uzatmak, çevresel etkimizi azaltmak ve Philips ürünlerinin kullanıcısı olarak size daha iyi bir deneyim sunmak için çok sıkı çalışıyoruz.

Philips tıraş makineniz garanti süresi içinde çalışmayı durdurursa onarım veya değişim talebinde bulunmak için lütfen buraya tıklayın. Bağlantısı verilen sayfa ayrıca ürününüzün garanti kapsamında olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olur.

Çoğu Philips tıraş makinesi su geçirmez olarak tasarlandığı için pili evde değiştirmeyi denemenizi önermiyoruz. Tıraş makinenizin gövdesinin açılması su geçirmezliğini bozarak hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

İpucu: Pil arızasıyla karıştırılabilecek birçok yaygın sorunu çözmek için "Philips tıraş makinem çalışmıyor" başlıklı sorun giderme makalesine başvurun.