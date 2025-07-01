Philips Destek Ne zaman göğüs pompası satın almalıyım?

Doğum yapacağınız tarih yaklaştığında ve tercihen doğumdan sonra emzirme düzeniniz oturduğunda pompa satın almanızı tavsiye ederiz.

Vücudunuz hamilelik ve doğum sürecinde birçok değişikliğe uğrar ve her bebeğin farklı beslenme alışkanlıkları olur. Bu nedenle pompa ihtiyacınızı öğrenmek ve doğru modeli seçmek bebeğiniz doğduktan sonra çok daha kolay olacaktır.

Araştırmaya erkenden başlamanızı ve Philips Avent'te sunduğumuz farklı pompa türleri hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririz; philips.com > Anne ve çocuk bakımı > Göğüs pompaları ve bakımı bölümünü ziyaret edebilirsiniz.