Natural Response emzikler farklı şekilde çalışır. Bu emzikler yalnızca bebekler aktif olarak içerken süt verir. Bu emzikler, bebeğin akış hızı (daha yavaş veya daha hızlı) tercihine göre seçilebilir. Her bebek benzersizdir ve hepsinin kendine ait bir içme ritmi vardır. Bu nedenle, ürün paketlerinde yer alan emzik etiketlemesi yaşa değil, ekstra yavaş ile ekstra hızlı aralığında değişen akış hızına odaklanır.

Orijinal Philips Avent Natural emziği kullandıysanız bebeğiniz daha az çabayla daha hızlı süt akışı sağlamaya alıştığı için Natural Response emzikte daha yüksek akış hızına ihtiyaç duyacaktır.

İlk başta emzik ürün paketlerimizde yaş (ay) göstergelerini kullanıyorduk. Bu göstergeler, genel olarak bebeğin hangi emzikle başlayacağı konusunda yol göstermeyi amaçlıyordu. Bunun bir öneriden ziyade reçete gibi algılandığına dair geri bildirim aldık. Bu durum, bebeğin verdiği ipuçlarına göre farklı akış hızına sahip emziklere geçerken şüpheye yol açıyordu.

Her bebeğin kendine özgü bir içme ritmi vardır. Bebeğinizin yaşına göre değil, içme şekline göre hareket edin.

Biberonlarımızdaki yaş göstergesini, bebeklerin genellikle içtiği süt miktarıyla eşleşen uygun kap boyutunu seçme konusunda size rehberlik etmesi için kullanmaya devam ediyoruz.