2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent biberon ve emziğimi ilk kullanım için nasıl hazırlarım?
Yeni ürünüm neden kağıt kutuda geliyor?
Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?
Natural ve Natural Response emzikler arasındaki farkları nasıl anlayabilirim?
Natural Response emzikle bebeğime yoğun kıvamlı gıdalar verebilir miyim?
Natural Response biberon ve emziğimi nasıl monte ederim?
Natural Response emziği orijinal Natural biberonla kullanabilir miyim?
Hangi Natural Response emzik bebeğim için en uygundur?
Orijinal Natural veya Anti-colic emzik ile Natural Response emzik arasındaki farklar nelerdir?
Bebeğim neden Natural Response emziği reddediyor?
Philips Avent biberonlar dondurucuya koyulabilir mi?
AirFree hava boşaltma parçası Avent Natural Response biberon ile nasıl kullanılır?
Natural Response emziği AirFree Hava Boşaltma Parçası olmadan kullanabilir miyim?
Natural Response emzik paketlerinde neden yaş göstergesi yok?
Natural Response emziğin avantajları nelerdir?