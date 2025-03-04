Natural Response emziğimizin temel avantajı, bebeğinizin doğal ritminde içmesi, yutması ve nefes alması için göğüs görevi görecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Tıpkı bebeğinizin emzirirken yapacağı gibi. Sadece bebeğiniz aktif olarak içerken emzikten süt akışı olur. Natural Response emzik sızıntı yapmaz. Bebeğiniz her zaman akışı kontrol eder ve istediği zaman beslenebilir ve duraklayabilir. İster emzirin ister biberonla besleyin, Natural Response emzik size iki besleme yöntemi arasında geçiş yapma özgürlüğü sunar.

AirFree hava boşaltma parçasına sahip emzik hava almaz ve sütle dolu kalır. Besleme sırasında konfor sağlar. Ayrıca kolik ve reflü gibi yaygın rahatsızlıkları azaltmak için tasarlanmıştır.

Bebeğinizin Natural Response emziğe alışması için birkaç deneme gerekebilir. Birkaç denemeden sonra bebeğiniz emziği reddederse ümitsizliğe kapılmayın. Özellikle serbest akışlı bir biberondan geçiş yaparken, miniğiniz kendisine uygun emziği bulana kadar 2 ila 3 deneme yapmak gerekebilir.