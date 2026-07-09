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Philips Destek

USB ile şarj olan Philips ürünlerimi şarj etmek için ne kullanabilirim?

Philips kişisel bakım ürününüzle birlikte bir USB şarj kablosu sağlandıysa Philips IPX4 duvar tipi adaptör veya aşağıda listelenenler gibi uygun başka bir şarj yöntemiyle birlikte kabloyu kullanarak ürünü şarj edin.

Not: Ürününüzü şarj etmeden önce lütfen aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun. Tüm önemli güvenlik bilgileri için lütfen ürününüzle birlikte verilen belgelere bakın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: X9002/30 , XP9402/31 , MG7930/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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