Philips Destek Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?

Philips; üretim süreci sırasında birçok saç kesme makinesi, çoklu bakım seti ve sakal düzelticinin kesici ünitesinin altındaki döner metal pime bir tutam beyaz gres yağı ekler.

Bu gres, ürünün kullanım ömrü boyunca pimin yağlanmasını sağlamaya yöneliktir.



Lütfen unutmayın:

Optimum ürün performansı için bu gresi silmeyin.

Pim, ek yağlama gerektirmez.

Gres, ürünün rutin temizliğinden etkilenmez.