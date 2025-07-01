Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips; üretim süreci sırasında birçok saç kesme makinesi, çoklu bakım seti ve sakal düzelticinin kesici ünitesinin altındaki döner metal pime bir tutam beyaz gres yağı ekler.
Bu gres, ürünün kullanım ömrü boyunca pimin yağlanmasını sağlamaya yöneliktir.
Lütfen unutmayın:
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7935/15, MG7922/15, BT3617/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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