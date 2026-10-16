Philips Destek Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?

Hangi Philips Avent biberon ve emziklerin birbiriyle uyumlu olduğunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.



Aşağıdaki 4 bölümde Philips Avent uyumluluğu hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz:

Natural ve Natural Response

Natural cam

Antikolik

AirFree hava boşaltma parçası.

Her bölüm, kombinasyonun uyumlu olup olmadığını belirtmek için bir onay veya çarpı işareti ile birlikte farklı öğe kombinasyonunu gösterir.

Natural ve Natural Response Aşağıdaki resim hangi Philips Avent ürünlerinin Natural ve Natural Response biberonlar, kilitleme halkaları ve emziklerle uyumlu olduğunu göstermektedir.



Philips Avent Natural ve Natural Response için en iyi ipuçları: Aynı kilitleme halkası hem Natural hem de Natural Response biberonlarla birlikte satılır. Bu, kilitleme halkalarını birbirinin yerine kullanabileceğiniz anlamına gelir. Natural cam Aşağıdaki resim hangi Philips Avent ürünlerinin Natural cam biberonlarımızla uyumlu olduğunu göstermektedir.



Philips Avent Natural cam biberonlar için en iyi ipuçları: Hem Natural hem de Natural Response kilitleme halkalarını ve emziklerini cam biberonlarla kullanabilirsiniz.

Antikolik emzikleriniz/kilitleme halkalarınız veya AirFree hava boşaltma parçanız varsa bunlar Natural cam biberonlarla uyumlu değildir . Antikolik Aşağıdaki resim hangi Philips Avent ürünlerinin Antikolik biberonlar, kilitleme halkaları ve emziklerle uyumlu olduğunu göstermektedir. AirFree hava boşaltma parçası Aşağıdaki resim hangi Philips Avent ürünlerinin AirFree hava boşaltma parçasıyla uyumlu olduğunu göstermektedir.



Philips Avent AirFree hava boşaltma parçası için en iyi ipuçları: AirFree hava boşaltma parçanızı herhangi bir Philips Avent plastik (cam değil) biberonla kullanabilirsiniz.

Philips Avent Natural Response veya Antikolik emziği ve birlikte verilen kilitleme halkası kullanıldığında AirFree hava boşaltma parçası uyumludur. Ek yardım Philips Avent ürünlerinizin uyumluluğuyla ilgili sorularınız veya endişeleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.