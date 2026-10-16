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Philips Destek

Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?

Hangi Philips Avent biberon ve emziklerin birbiriyle uyumlu olduğunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Aşağıdaki 4 bölümde Philips Avent uyumluluğu hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz:

  • Natural ve Natural Response 

  • Natural cam 

  • Antikolik 

  • AirFree hava boşaltma parçası.

Her bölüm, kombinasyonun uyumlu olup olmadığını belirtmek için bir onay veya çarpı işareti ile birlikte farklı öğe kombinasyonunu gösterir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY930/01, SCY933/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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