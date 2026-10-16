Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Hangi Philips Avent biberon ve emziklerin birbiriyle uyumlu olduğunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
Aşağıdaki 4 bölümde Philips Avent uyumluluğu hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz:
Natural ve Natural Response
Natural cam
Antikolik
AirFree hava boşaltma parçası.
Her bölüm, kombinasyonun uyumlu olup olmadığını belirtmek için bir onay veya çarpı işareti ile birlikte farklı öğe kombinasyonunu gösterir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY930/01, SCY933/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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