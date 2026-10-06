2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: CX5535/00, CX2550/00, CX3550/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Philips Vantilatörümün sesi çok yüksek
Philips Kule Tipi Vantilatörümden gelen hava akımı zayıf
Philips Kule Tipi Vantilatör aniden kapanıyor
Philips Vantilatörüm salınım yaparken alışılmadık bir ses çıkarıyor
Philips Kule Tipi Vantilatörümü açamıyorum/kapatamıyorum
Philips Vantilat�r�m�n uzaktan kumandas� �al��m�yor
Philips Vantilat�r�m�n �n �zgaras� kirli
Philips Vantilat�r�m garip bir koku yay�yor
Philips Vantilat�r�m�n taban� sallan�yor veya titriyor