Philips Kule Tipi Vantilatörümü açamıyorum/kapatamıyorum

Aşağıdaki bilgiler yalnızca CX1210 ve CX1220 modelleri için geçerlidir.



Lütfen zamanlayıcı işlevi için düğmenin "OFF" (KAPALI) (resim A'da gösterildiği gibi) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda, "vantilatör hızı" düğmesine basıldığında vantilatör açılmaz. Philips Vantilatörünüzü açmak için lütfen düğmeyi "ON" (AÇIK) konumuna getirin ve ardından istediğiniz vantilatör hızına basın (aşağıdaki resim B'de gösterildiği gibi).

Cihaz hala çalışmıyorsa daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.