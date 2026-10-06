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Philips Kule Tipi Vantilatörümü açamıyorum/kapatamıyorum

Philips Kule Tipi Vantilatörünüzü açıp kapatamıyorsanız veya modları değiştiremiyorsanız olası nedenleri ve çözümleri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: CX5535/00, CX2550/00, CX3550/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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