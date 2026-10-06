Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemin su haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Philips HomeRun elektrikli süpürgenizin ve paspas robotunuzun su haznesi bulaşık makinesinde temizlenemez; nasıl temizleneceğini öğrenmek için makalemizi okuyun.
Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir.
Su haznesinin ayırma düğmesine basın ve su haznesini robottan dışarı kaydırın (aşağıdaki resme bakın).
Su haznesinin kapağını açın.
Su haznesinin dışını suyla durulayın ve temiz, kuru bir bezle kurulayın.
Adım adım bakım için lütfen robot modelinize göre aşağıdaki videoları izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir.
Su haznesi ayırma düğmesine basın ve su haznesini robottan dışarı doğru çekerek çıkarın (bkz. resim A).
Toz haznesini su haznesinden çıkarın (bkz. resim B).
Su haznesini musluk suyuyla durulayın ve su haznesinin dışını bir bezle kurulayın (bkz. resim C). Not: Temizlik deterjanları kullanmayın.
Su haznesinin sızdırmazlık kapağını açık tutun ve su haznesinin içini kurumaya bırakın.
Toz haznesini su haznesine geri takın (bkz. resim D).
Su haznesini doldurun ve geri yerleştirin (bkz. resim E).
Not: Su haznesinin dışının kuru olduğundan emin olun ve temizlik deterjanı kullanmayın.
Adım adım bakım için lütfen robot modelinize göre aşağıdaki videoları izleyin. Yukarıdaki çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
2000 ve 2100 serilerinin su haznelerinde hafif farklılıklar bulunduğundan, modelinize uygun adımları aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar XU2000 modellerinin su haznesini temizleme işlemi için geçerlidir:
Su haznesi ayırma düğmesine basın ve su haznesini robottan dışarı doğru çekerek çıkarın (bkz. resim 1A).
Toz haznesini su haznesinden çıkarın (bkz. resim 1B).
Su haznesini musluk suyuyla durulayın ve su haznesinin dışını bir bezle kurulayın (bkz. resim 1C). Not: Temizlik deterjanları kullanmayın.
Su haznesinin sızdırmazlık kapağını açık tutun ve su haznesinin içini kurumaya bırakın.
Toz haznesini su haznesine geri takın (bkz. resim 1D).
Su haznesini doldurun ve geri yerleştirin (bkz. resim 1E).
Not: Su haznesinin dış tarafının kuru olduğundan emin olun ve temizlik deterjanları kullanmayın.
Adım adım bakım için lütfen robot modelinize göre aşağıdaki videoları izleyin.
Aşağıdaki adımlar XU2100 (istasyonlu) modellerinin su haznesini temizleme işlemi için geçerlidir.
Su haznesi ayırma düğmesine basın ve su haznesini robottan dışarı doğru çekerek çıkarın (bkz. resim 2A).
Su haznesinin kapağını açın. (bkz. resim 2B).
Su haznesini musluk suyuyla durulayın ve su haznesinin dışını bir bezle kurulayın (bkz. resim 2C-2D-2E). Not: Temizlik deterjanları kullanmayın.
Su haznesinin sızdırmazlık kapağını açık tutun ve su haznesinin içini kurumaya bırakın.
Su haznesini doldurun ve geri yerleştirin (bkz. resim 2F).
Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir.
Başlamak için hazne üzerindeki kapağı açarak kirli suyu boşaltın.
Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.
Su haznesini temizlemeniz gerekiyorsa yan mandalları serbest bırakın ve temiz su haznesini çıkarın. Yüzeydeki kirleri temiz suyla yıkayın veya bir bezle silin ancak hasar görmemesi için fırçayla ovmaktan kaçının.
Son olarak kirli su haznesini suyla yıkayarak veya fırça yardımıyla iç kısımdaki kirleri temizleyin.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XU2100/10, XU2100/20, XU2000/20. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›