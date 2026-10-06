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Philips Destek

Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemin su haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Philips HomeRun elektrikli süpürgenizin ve paspas robotunuzun su haznesi bulaşık makinesinde temizlenemez; nasıl temizleneceğini öğrenmek için makalemizi okuyun.

HomeRun modelleri

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/20. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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