Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemin su haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için su seviyesini mutlaka izleyin.