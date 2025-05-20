Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemin toz torbasını nasıl ve ne zaman değiştirmem gerekir?

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.

Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.