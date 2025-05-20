Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemin toz torbasını nasıl ve ne zaman değiştirmem gerekir?
Philips HomeRun XU7100, XU2100 ve XU3100 süpürge ve paspas robotu modelinizin toz torbasını ne zaman ve nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için aşağıdaki makalemizi okuyun.
Philips HomeRun XU7100 ve XU3100 süpürge ve paspas robotu modelleri, Otomatik Boşaltma istasyonuyla birlikte sunulur. Temizlikten sonra robotun toz haznesi, otomatik boşaltma istasyonundaki tek kullanımlık torbaya otomatik olarak boşaltılır.
Ev ortamınıza, temizlik sıklığına ve evcil hayvan sayısına bağlı olarak tek kullanımlık torba, değiştirilmesi gerekmeden önce 30 güne kadar kullanılabilecek kapasitededir.
Not:
Philips HomeRun Uygulamasında, çöp kutusunu boşaltma sıklığı gibi Otomatik Boşaltma tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Otomatik boşaltma ayarları" (Auto-empty settings) öğesini seçin.
Yeni bir toz torbası seti sipariş etmek için ana menüye (3 yatay çubuk) dokunun ve "Aksesuar bul" (Find accessories) öğesini seçin. XU7100 serisi için XV1472 Yedek toz torbalarını, XU3100 ve XU2100 serisi için ise FC8022 Yedek toz torbalarını web sitemizde de bulabilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7100 modeli için geçerlidir.
Otomatik Boşaltma istasyonunun kapağını açın.
Toz torbasını, tutma yerini kullanarak Otomatik Boşaltma istasyonundan çekip çıkarın ve atın (bkz. resim A).
Karton parçayı istasyonda gösterilen yuvaya kaydırarak Otomatik Boşaltma istasyonuna yeni bir toz torbası yerleştirin (bkz. resim B).
Not: Yedek toz torbası model numarası XV1472'dir.
Toz torbasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki videomuzu izleyin.
Aşağıdaki bilgiler XU5100 modelleri için geçerlidir.
İstasyonun ortasındaki turuncu LED'in yanıp sönmesi toz torbasının dolu, yerleştirilmemiş veya doğru yerleştirilmemiş olduğunu gösterir.
İstasyonun kapağını açın. (bkz. resim A)
Ayırma düğmesine basın ve torba tutucuyu yana itin. (bkz. resim B)
Toz torbasını çıkarın. (bkz. resim C)
Kullanılmış toz torbasını atın (bkz. resim D)
Yeni toz torbasının karton parçasını torba tutucuya kaydırarak takın. (bkz. resim E)
Klik sesi duyana kadar torba tutucuyu dik konuma itin. (bkz. resim F)
İstasyonun kapağını kapatın.
Not: Yedek toz torbası model numarası FC8022'dir.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Aşağıdaki bilgiler XU3100, XU3110 ve XU2100 modelleri için geçerlidir.
Otomatik boşaltma istasyonundaki turuncu LED yanıp sönerek toz torbasının dolu olduğunu gösterdiğinde:
Otomatik Boşaltma istasyonunun kapağını açın (bkz. resim A).
Ayırma düğmesine basın ve torba tutucuyu yana itin. (bkz. Resim B).
Toz torbasını çıkarıp atın (bkz. resim C).
Toz torbasının karton parçasını torba tutucunun üzerine kaydırın (bkz. resim D).
Bir klik sesi duyana kadar torba tutucuyu tekrar dik konuma itin ve Otomatik Boşaltma istasyonunun kapağını kapatın (bkz. resim E).
Not: Yedek toz torbası model numarası FC8022'dir.
Toz torbasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki videomuzu izleyin.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›