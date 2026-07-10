Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemi nasıl temizlerim?

Modele bağlı olarak, robotunuzun bakımı hakkında aşağıdaki videomuzu izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir.
Her temizlik işleminden sonra toz haznesini boşaltın (yalnızca XU3000 için)
Yıkanabilir hava filtresini temizleyin
Yıkanabilir paspas pedini temizleyin
Su haznesini temizleyin ve doldurun
Ana fırçanın temizlenmesi
Yan fırçanın temizlenmesi
Şarj temas noktalarını ve sensörleri temizleyin
Toz torbasını değiştirin (yalnızca XU3100 ve XU3110 için geçerlidir). Not: "Otomatik Boşaltma İstasyonu" bölümündeki videoyu izleyin.
Modele bağlı olarak, robotunuzun bakımı hakkında aşağıdaki videomuzu izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 2000 serisi modeller için geçerlidir.
Her temizlik işleminden sonra toz haznesini boşaltın (yalnızca XU2000 için)
Yıkanabilir hava filtresini temizleyin
Yıkanabilir paspas pedini temizleyin
Su haznesini temizleyin ve doldurun
Ana fırçanın temizlenmesi
Yan fırçanın temizlenmesi
Şarj temas noktalarını ve sensörleri temizleyin
Toz torbasını değiştirin (yalnızca XU2100 için geçerlidir). Not: Aşağıdaki videoyu izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir. Toz haznesi bakımı
Toz haznesini açın ve boşaltın (Resim 1).
Filtreyi çıkarın (Resim 2).
Filtre ve toz hanesinin içindeki tozu küçük bir fırçayla temizleyin (Resim 3).
Toz haznesini ve filtreyi durulamak için temiz su kullanın ve ardından toz haznesi ve filtre üzerindeki su damlalarını silkeleyin (Resim 4). Not: Temizleme işleminden sonra toz haznesini ve filtreyi tamamen kurumaya bırakın (Resim 5). Sıcak su veya deterjan kullanmayın.
Paspas bakımı
Önce paspas tertibatını çıkarın ve paspası ayırın.
Paspas tertibatını durulamak için temiz su kullanın. Hasara neden olabileceğinden çok sert ovalamamaya dikkat edin.
Temizlik işleminden sonra paspas tertibatının ve paspasın tamamen kurumasını bekleyin. Ardından, tekrar kullanmadan önce tertibatı yeniden takın.
Orta fırça ve yan fırça bakımı
Paspas tertibatını çıkarın (Resim 6).
Orta kapağı açın ve orta döner fırçayı çıkarın (Resim 7).
Orta döner fırçadaki atıkları veya saçları küçük bir fırçayla temizleyin (Resim 8).
Yan fırçayı çıkarın ve üzerindeki saçları alın (Resim 9).
Tahrik tekerleği ve çok yönlü tekerlek bakımı
Tahrik tekerleğindeki kiri veya saçları küçük bir fırçayla temizleyin.
Çok yönlü tekerlekteki kiri veya saçları küçük bir fırçayla temizleyin.
Bir fırça ve elektrikli süpürgeyi tutan el.
Sensörleri ve şarj temas noktalarını temizleme
Robotun sensörlerinin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Üzerlerindeki tozu temizlemek için kuru bir bez veya küçük fırça kullanın (Resim 10).
Ayrıca, robotun şarj temas noktalarını düzenli olarak temizleyin. Bununla birlikte, hasara neden olabileceğinden ıslak bir bez kullanmaktan kaçının. Şarj temas noktalarındaki tozu temizlemek için kuru bir bez veya küçük fırça kullanın (Resim 11).
Su haznesini temizleme
Başlamak için kapağı açarak haznedeki kirli suyu boşaltın (Resim 12 ve 13).
Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).
Su haznesini temizlemeniz gerekiyorsa yan mandalları serbest bırakın ve temiz su haznesini çıkarın. Çıkardıktan sonra, kiri temizlemek için bir bez kullanın veya temiz suyla durulayın. Hasar görebileceğinden ve doğru kullanımı etkileyebileceğinden, hazneyi bir fırçayla güçlü bir şekilde ovalamaktan kaçının (Resim 15 ve 16).
Bağlantı istasyonunu temizleme
Bağlantı istasyonu rampasını temizlemek için her iki taraftaki yuvarlak tokaları kaldırın ve sökün. Temizledikten sonra rampayı aşağı bastırarak yeniden birleştirin.
Temizleme kirişini bağlantı istasyonundan çıkarın ve çamur ve kiri gidermek için durulayın.
Not: Temizledikten sonra, yeniden monte etmeden önce bağlantı istasyonu rampasının, temizleme kirişinin ve iç yüzeyin kuruması için yeterli süre bırakın.
Otomatik Boşaltma istasyonuyla birlikte gelen XU7100, XU3100 ve XU3110 modellerinde toz torbası dolduğunda eski toz torbasını çıkarıp Otomatik Boşaltma istasyonuna yeni bir toz torbası yerleştirebilirsiniz.
Modele bağlı olarak, robotunuzun bakımı hakkında aşağıdaki videomuzu izleyin.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XU2100/10 , XU2100/20 , XU2000/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›