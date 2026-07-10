Philips HomeRun elektrikli robot süpürgemi nasıl temizlerim?

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).

Ardından temiz su kapağını açın ve temiz su eklemek için hazneyi musluğun altına yerleştirin. Aşırı dolmayı önlemek için temiz su eklerken haznenin içindeki su seviyesinin izlenmesi önemlidir (Resim 14).