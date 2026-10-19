Philips HomeRun uygulamamda haritalar nasıl oluşturulur ve yönetilir?

Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 3000 Serisi için geçerlidir.

Ek bir katın haritasını oluşturmak için istasyon, haritalama işlemi sırasında o kata yerleştirilmelidir. Robotun istasyondan başlaması ve haritalama süreci sona erdiğinde istasyona geri dönmesi önemlidir. Yeni bir harita oluşturmak için HomeRun uygulamasında, ana menüde "Haritalarım" (My Maps) bölümüne gidin ve "Harita oluştur" (Create map) öğesine tıklayın veya sağ üst köşedeki "artı" simgesini seçin. Ardından uygulamadaki talimatları izleyin.



Robotunuz, toplamda en fazla beş harita olmak üzere evinizdeki her bir katın haritasını oluşturabilir. Üzerine yazılmasını önlemek için üç adede kadar haritayı kilitleyebilirsiniz:

Ana menüde "Haritalarım" (My maps) bölümüne gidin.

Sağ üst köşedeki kalem simgesini seçtiğinizde kilit simgeleri görüntülenir.

Kilitlemek/kilidini açmak istediğiniz haritaların kilit simgesini kaydırın.

Ek katın haritası oluşturulduktan sonra, istasyon başka bir katta olsa bile robotu kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamada doğru haritayı seçmektir. Robot artık çalışmaya hazırdır.