Philips HomeRun uygulamamda haritalar nasıl oluşturulur ve yönetilir?

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips HomeRun uygulamanızda evinizin haritasını nasıl oluşturabileceğinizi ve yönetebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki makaleyi okuyun.
Philips HomeRun süpürge ve paspas robotunuz, evinizdeki her katın haritasını çıkararak beş adede kadar harita oluşturabilir.
Robot odalarda gezinirken lazer navigasyon, katın haritasını oluşturmak için odaları hızlıca tarar. Mobilyaları algılayarak gelecekteki temizlik işlemleri için en verimli yolu oluşturur.
Bir harita oluşturduktan sonra, robotun nerede temizlik yapıp nerede yapamayacağını belirlemek için kısıtlı temizleme bölgeleri ayarlayabilirsiniz.
Haritalamaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 3000 Serisi için geçerlidir.
Belirli bir kat için harita oluştururken, istasyonu o kata yerleştirmeniz çok önemlidir. Haritalama işlemi sırasında robot istasyonda olmalıdır. Örneğin, ikinci kat için harita oluşturmak istiyorsanız haritalama işlemi sırasında istasyonu o kata yerleştirdiğinizden emin olun. Daha sonra, belirli bir katı temizlemek istediğinizde uygulamadan uygun haritayı seçin.
Robotu uygulamayla eşleştirdikten hemen sonra veya daha önce hiç harita oluşturulmadıysa Philips HomeRun Uygulamasını kullanarak ilk haritanızı oluşturmak için ana ekrandaki "Harita oluştur" (Create map) düğmesine dokunmanız yeterlidir. Robot, istasyona döndükten sonra yeni haritanızı uygulamada görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla harita oluşturmak için ana menüdeki "Haritalarım" (My Maps) bölümüne gidip "Harita oluştur" (Create map) seçeneğine tıklayın.
Önemli:
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 3000 Serisi için geçerlidir.
Ek bir katın haritasını oluşturmak için istasyon, haritalama işlemi sırasında o kata yerleştirilmelidir. Robotun istasyondan başlaması ve haritalama süreci sona erdiğinde istasyona geri dönmesi önemlidir. Yeni bir harita oluşturmak için HomeRun uygulamasında, ana menüde "Haritalarım" (My Maps) bölümüne gidin ve "Harita oluştur" (Create map) öğesine tıklayın veya sağ üst köşedeki "artı" simgesini seçin. Ardından uygulamadaki talimatları izleyin.
Robotunuz, toplamda en fazla beş harita olmak üzere evinizdeki her bir katın haritasını oluşturabilir. Üzerine yazılmasını önlemek için üç adede kadar haritayı kilitleyebilirsiniz:
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 3000 Serisi için geçerlidir.
Bir veya daha fazla harita oluşturduktan sonra Philips HomeRun Uygulamasında kısıtlı temizleme bölgeleri ayarlayabilirsiniz:
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 2000 Serisi için geçerlidir.
Robotu uygulamayla eşleştirdikten hemen sonra veya daha önce hiç harita oluşturulmadıysa Philips HomeRun Uygulamasını kullanarak ilk haritanızı oluşturmak için ana ekrandaki "Harita oluştur" (Create map) düğmesine dokunmanız veya sağ üst köşedeki "dişli simgesine" dokunarak "Haritalarım" (My maps) öğesini seçip sağ üst köşede yer alan "artı" simgesini seçmeniz yeterlidir. Ardından uygulamadaki talimatları izleyin. Robot, istasyona döndükten sonra yeni haritanızı uygulamada görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla harita oluşturmak için ana menüye erişin ve "Haritalarım" (My Maps) öğesine tıklayın.
Önemli:
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 2000 Serisi için geçerlidir.
Yeni bir harita oluşturmak için HomeRun uygulamasında, ana menüde "Haritalarım" (My Maps) bölümüne gidin ve "Harita oluştur" (Create map) öğesine tıklayın veya sağ üst köşedeki "artı" simgesini seçin. Ardından uygulamadaki talimatları izleyin.
Robotunuz, toplamda en fazla beş harita olmak üzere evinizdeki her bir katın haritasını oluşturabilir.
Ek katın haritası oluşturulduktan sonra, istasyon başka bir katta olsa bile robotu kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamada doğru haritayı seçmektir. Robot artık çalışmaya hazırdır.
Bir veya daha fazla harita oluşturduktan sonra Philips HomeRun Uygulamasında kısıtlı temizleme bölgeleri ayarlayabilirsiniz:
Belirli bir katın haritasını oluşturmak için istasyonu, haritasını oluşturmak istediğiniz kata yerleştirmeniz çok önemlidir. Robot, haritalama prosedürü sırasında istasyonda kalmalıdır. İkinci katın haritasını oluşturmak istiyorsanız istasyonun, haritalama işlemi sırasında ikinci kata yerleştirilmesi gerekir. Daha sonra, temizlemek istediğiniz kata göre uygulamadan uygun haritayı seçebilirsiniz.
Harita oluşturma
Robotunuzu uygulamayla eşleştirdikten sonra harita oluşturmak için robotun üzerindeki On/Off düğmesine basın veya uygulamadaki başlat simgesine dokunun.
Zaten bir harita oluşturduysanız ve başka bir harita oluşturmak istiyorsanız:
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/20. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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