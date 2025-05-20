Philips HomeRun elektrikli robot süpürgenin ilk kullanımı

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips HomeRun süpürge ve paspas robotunuzu kullanmaya başlamak için aşağıda yer alan makalemizdeki adımları ve videoları izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir.
Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir.
Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir.
Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir.
Aşağıdaki bilgiler 5000 serisi modeller için geçerlidir.
1. Bileşenleri ambalajından çıkarın
2. Koruma kapaklarını çıkarın
3. İstasyonu kurun:
4. Altlığı takın. Altlığın üzerindeki etiketlerin üst katmanını çıkarın.
5. Robotunuzu kullanıma hazırlayın. Philips robotunuz neredeyse tamamen monte edilmiş olarak gönderilir ancak robotu kullanıma hazırlamak için birkaç son adım gerekir:
6. Robotu şarj edin ve robot tamamen şarj olana kadar bekleyin.
Not:
Aşağıdaki bilgiler 5000 serisi modeller için geçerlidir.
1. Robotu sezgisel ve kullanımı kolay olan Philips HomeRun uygulamayla çalıştırabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kitapçığının kapağındaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda "Philips HomeRun uygulaması"nı arayın.
2. Wi-Fi bağlantısını kurun. Robotun ve mobil cihazınızın Wi-Fi sinyalini iyi aldığından ve mobil cihazınızın, robotun bağlanmasını istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
Not:
Wi-Fi eşleştirmesi başarısız olursa:
Not: Robotun üzerindeki ışık sarı renkte yanıp sönerse Wi-Fi eşleştirmenin başarısız olduğunu anlayabilirsiniz. (aşağıdaki resme bakın)
Çocuk kilidini robottan etkinleştirme ve devre dışı bırakma:
Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir.
Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XU5000/20, XU5100/20, XU5000/10. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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