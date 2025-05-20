Philips Destek Philips HomeRun elektrikli robot süpürgenin ilk kullanımı

Philips HomeRun süpürge ve paspas robotunuzu kullanmaya başlamak için aşağıda yer alan makalemizdeki adımları ve videoları izleyin.

7000 Serisi Ambalajdan çıkarın ve kullanıma hazırlayın: Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir. Bileşenleri ambalajından çıkarın. İstasyonu kurun. Robotunuzu kullanıma hazırlayın. Philips robotunuz neredeyse tamamen monte edilmiş olarak gönderilir ancak robotu kullanıma hazırlamak için birkaç son adım gerekir: Toz torbasını takın (yalnızca XU7100 için geçerlidir)

Su haznesini doldurun Robotu şarj edin. Robotunuzun modeline bağlı olarak, adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. Robotunuzun modeline bağlı olarak, adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. 7000 Serisi Uygulamayı yükleyin ve bağlantıyı kurun: Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir. Robotu, sezgisel ve kullanımı kolay olan Philips HomeRun uygulamasıyla çalıştırabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kitapçığının kapağındaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda "Philips HomeRun uygulaması"nı arayın. Wi-Fi bağlantısını kurun. Wi-Fi bağlantısının kurulumu başarısız olursa: Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin.

Doğru Wi-Fi şifresini girip girmediğinizi kontrol edin.

Robotun hala Wi-Fi kurulum modunda olup olmadığını kontrol edin: Wi-Fi kurulum modu etkinleştirildiğinde iki düğme de yanıp söner. Adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. Adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. 3000 Serisi Ambalajdan çıkarın ve kullanıma hazırlayın: Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir. Bileşenleri ambalajından çıkarın. İstasyonu kurun. Robotunuzu kullanıma hazırlayın. Philips robotunuz neredeyse tamamen monte edilmiş olarak gelir ancak kullanıma hazırlamak için son birkaç adım gerekir. Yan fırçayı takın (yalnızca XU3100 ve XU3110 için geçerlidir).

Toz torbasını takın (yalnızca XU3100 ve XU3110 için geçerlidir).

Paspası takın.

Su haznesini doldurun. Robotu şarj edin.

Robotunuzun modeline bağlı olarak, adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. Robotunuzun modeline bağlı olarak, adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. 3000 Serisi Uygulamayı yükleyin ve bağlantıyı kurun: Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir. Robotu, sezgisel ve kullanımı kolay olan Philips HomeRun uygulamasıyla çalıştırabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kitapçığının kapağındaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda "Philips HomeRun uygulaması"nı arayın. Wi-Fi bağlantısını kurun. Wi-Fi bağlantısının kurulumu başarısız olursa: Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin.

Doğru Wi-Fi şifresini girip girmediğinizi kontrol edin.

Robotun hala Wi-Fi kurulum modunda olup olmadığını kontrol edin: Wi-Fi kurulum modu etkinleştirildiğinde iki düğme de yanıp söner. Adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. Adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin. 5000 Serisi Ambalajdan çıkarın ve kullanıma hazırlayın: Aşağıdaki bilgiler 5000 serisi modeller için geçerlidir. 1. Bileşenleri ambalajından çıkarın 2. Koruma kapaklarını çıkarın 3. İstasyonu kurun: İstasyonu parlak güneş ışığı alacağı bir yere veya mobilyaların altına yerleştirmeyin. Bu, robotun istasyona geri dönmesine yardımcı olan kızılötesi sinyalini engeller.

İstasyonu duvara yaslanmış düz bir yüzeye kurun.

İstasyonu sert bir zemine monte edin.

İstasyonu merdivenlerin veya bir ısıtma kaynağının (radyatör) yakınına yerleştirmeyin.

İyi Wi-Fi kapsama alanına sahip bir yere kurun.

İstasyonun yanlarında 0,5 m ve önünde 1,5 m boş alan bırakın. 4. Altlığı takın. Altlığın üzerindeki etiketlerin üst katmanını çıkarın. Yalnızca XU5000 - İstasyonu üzerine yerleştirmeden önce altlığı zemine yapıştırın. (Bkz. Resim 1)

Yalnızca XU5100 – İstasyonu çevirin. İstasyon kapağının açılmasını önlemek için kapağı sıkıca bastırın. Altlığın üzerindeki açıklıkları istasyonun altındaki kaymaz pedlerle hizalayın ve ardından altlığı istasyona sıkıca yapıştırın. (Bkz. Resim 2) 5. Robotunuzu kullanıma hazırlayın. Philips robotunuz neredeyse tamamen monte edilmiş olarak gönderilir ancak robotu kullanıma hazırlamak için birkaç son adım gerekir: Toz torbasını takma

Altlığı takma

Yan fırçayı takma

Temiz su haznesini doldurma 6. Robotu şarj edin ve robot tamamen şarj olana kadar bekleyin. Not: Robotu ilk kez kullanmadan önce robotun tamamen şarj edildiğinden emin olun.

Robotun şarj olmaya başladığını göstermek için robotun üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner. 5000 Serisi Uygulamayı yükleyin ve bağlantıyı kurun: Aşağıdaki bilgiler 5000 serisi modeller için geçerlidir. 1. Robotu sezgisel ve kullanımı kolay olan Philips HomeRun uygulamayla çalıştırabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kitapçığının kapağındaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda "Philips HomeRun uygulaması"nı arayın. 2. Wi-Fi bağlantısını kurun. Robotun ve mobil cihazınızın Wi-Fi sinyalini iyi aldığından ve mobil cihazınızın, robotun bağlanmasını istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Uygulamadaki "Robot ekle" düğmesine dokunun ve talimatları izleyin.

Uygulamada, robotu Wi-Fi ile eşleştirin. Wi-Fi şifrenizi bildiğinizden emin olun.

Başlatma/durdurma düğmesini ve geri dönüş düğmesini aynı anda üç saniye boyunca basılı tutun. Robottaki ışıklar, robotun Wi-Fi kurulum modunda olduğunu göstermek için beyaz renkte yanıp söner.

"Philips robot" ağına bağlanmak için uygulamada görünüyorsa "Katıl" düğmesine dokunun. Not: Uygulamada "Katıl" düğmesi görünmüyorsa uygulamadan çıkın ve mobil cihazınızda "Ayarlar" altındaki Wi-Fi kısmına gidin. Burada "Philips robot" ağını seçip ağa bağlanabilirsiniz. "Philips robot"a bağlandıktan sonra Wi-Fi bağlantısına devam etmek için manuel olarak HomeRun robot uygulamasına dönün.

Robotunuz hem 2.4 GHz hem 5 GHz frekanslı Wi-Fi bantlarına bağlanabilir. Wi-Fi eşleştirmesi başarısız olursa: Not: Robotun üzerindeki ışık sarı renkte yanıp sönerse Wi-Fi eşleştirmenin başarısız olduğunu anlayabilirsiniz. (aşağıdaki resme bakın) HomeRun uygulamasından çıkın.

Mobil cihazınızın Wi-Fi bağlantısını kontrol edin.

Doğru modeli seçip seçmediğini kontrol edin.

Doğru Wi-Fi şifresini girip girmediğinizi kontrol edin.

Robotun hala Wi-Fi kurulum modunda olup olmadığını kontrol edin.

Çocuk kilidinin etkin olup olmadığını kontrol edin. Etkinse devre dışı bırakın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin. Çocuk kilidini robottan etkinleştirme ve devre dışı bırakma: Çocuk kilidini etkinleştirmek için robotun geri dönüş düğmesini üç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Robotun kumandaları kilitlenir ve kilit devre dışı bırakılana kadar tüm girişler engellenir.

Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için geri dönüş düğmesini tekrar üç saniye basılı tutun. 6000 Serisi Ambalajdan çıkarın ve kullanıma hazırlayın: Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir. Bileşenleri ambalajından çıkarın. İstasyonu kurun. Robotunuzu kullanıma hazırlayın (aşağıdaki resme bakın). Philips robotunuz neredeyse tamamen monte edilmiş olarak gönderilir ancak robotu kullanıma hazırlamak için birkaç son adım gerekir: Yan fırçayı yerleştirin.

Paspası takın (bkz. resim 1).

Su haznesini doldurun (bkz. resim 2). Robotu şarj edin. 6000 Serisi Uygulamayı yükleyin ve bağlantıyı kurun: Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir. Robotu, sezgisel ve kullanımı kolay olan Philips HomeRun uygulamasıyla çalıştırabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kitapçığının kapağındaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda "Philips HomeRun uygulaması"nı arayın. Wi-Fi bağlantısını kurun. Wi-Fi bağlantısının kurulumu başarısız olursa: Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin.

Doğru Wi-Fi şifresini girip girmediğinizi kontrol edin.

Robotun hala Wi-Fi kurulum modunda olup olmadığını kontrol edin: Wi-Fi kurulum modu etkinleştirildiğinde iki düğme de yanıp söner.