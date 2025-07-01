Philips Destek Philips Airfryer'ımdan plastik kokusu geliyor

Pişirme sırasında Philips Airfryer'ınızdan plastik kokusu geldiğini fark ettiyseniz nedenini ve nasıl gidereceğinizi öğrenmek için aşağıdaki makalemizi okuyun.

Neden plastik kokusu var? Airfryer'ın muhafazası ve iç çekmecesi plastikten yapılmıştır, tava ve sepet PTFE kaplamadır. Airfryer çok yüksek sıcaklıklara (200°C'ye kadar) ulaştığından, bu parçalar cihazın ilk kullanımı sırasında koku yayabilir. Plastik kokusunu nasıl gideririm? Fark edilir düzeyde plastik kokusu varsa lütfen kokuyu azaltmak için aşağıdaki adımları uygulayın: Temizlik öncesinde Airfryer'ınızı yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın. Sepeti çıkarın ve çekmeceyi bulaşık deterjanı ve su kullanarak nemli bir bez veya süngerle temizleyin. Not: Cihaza zarar verebileceği için mutfak metal aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Sepeti ve çekmeceyi tekrar Airfryer'ın içine yerleştirin. Cihazı prize takın. İçine yiyecek koymadan zamanlayıcıyı maksimum süreye ve sıcaklığı 200°C'ye ayarlayın. Airfryer'ı çalıştırın ve süre dolana kadar bekleyin.

Bu işlem, fark ettiğiniz plastik kokusunu gidermenize yardımcı olur.





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